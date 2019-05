Federer affiche son amour pour Paris

Alors qu'il s'est entraîné ce samedi sur le court Suzanne Lenglen, à l'occasion de la "journée caritative des Enfants de Roland-Garros", Roger Federer a arboré un tee-shirt "criant" son amour pour Paris.

Un gros cœur rouge portant l'inscription "2019-Paris", et un large sourire pour le Suisse, vainqueur il y a tout juste dix ans de son seul et unique Roland-Garros, et qui aimerait bien renouveler pareil exploit dans un tournoi qu'il retrouve pour la première fois depuis 2015.

Roger Federer entre en lice ce dimanche, et sera opposé à l'Italien Lorenzo Sonego