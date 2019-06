Double (M): Chardy et Martin battus en finale

Jérémy Chardy et Fabrice Martin se sont inclinés en finale du double masculin des Internationaux de France ce samedi.

Alors qu’ils pouvaient succéder à Nicolas Mahut et Pierre-Hugues au palmarès du Majeur parisien, les deux Français ont subi la loi des Allemands Kevin Krawietz et Andreas Mies en deux sets et 1h25.

Malmenés dans le premier set sur le court central, les Tricolores ont rectifié le tir dans la seconde manche mais ont finalement baissé pavillon au tie-break (6-2, 7-6[3]).