Double (H) : Les têtes de série n°1 exclues pour cause de covid !

Coup de tonnerre sur le tableau de double masculin de Roland-Garros ! La meilleure paire actuelle, formée des Croates Mate Pavic (27 ans, n°1 mondial) et Nikola Mektic (32 ans, n°2) a été retirée du tournoi en raison d'un test positif au coronavirus. La direction de Roland-Garros a évoqué le sujet dans un communiqué sans donner de nom, mais leur identité a rapidement fuité, et la paire croate ne figure plus dans le tableau du double, alors qu'elle devait être tête de série n°1. « Deux joueurs du tournoi de double messieurs, appartenant à la même équipe, ont été testés positifs au Covid-19. Conformément au protocole sanitaire du tournoi, l'équipe a été écartée du tableau et les deux joueurs ont été placés à l'isolement. Ils ont été remplacés par la première équipe sur la liste d'attente », dit le communiqué de la direction du tournoi, qui précise que 2446 tests ont été effectués depuis le 24 mai sur les joueurs, les joueuses et leur entourage.

Six tournois gagnés en 2021 pour les Croates

Ce forfait pour cause de covid-19 ouvre la porte à de nombreuses paires, car Pavic et Mektic étaient considérés comme les grands favoris. Ils ont déjà remporté six tournois cette année : Antalya, Melbourne 2, Rotterdam et les Masters 1000 de Miami, Monte-Carlo et Rome ! Ils ont également disputé la finale à Dubaï et à Madrid. Ce sont les Colombiens Juan Sebastian Cabal et Robert Farah, têtes de série n°2, qui vont désormais endosser le costume de favoris, et ils ont d'ailleurs déjà franchi le premier tour. Cinq paires franco-françaises sont encore présentes dans le tableau, dont les têtes de série n°6 Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut qui ont déjà passé le premier tour, et qui rêvent d'un nouveau triomphe Porte d'Auteuil comme en 2018.