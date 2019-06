Double (D): Mladenovic sacrée avec Babos

Kristina Mladenovic et Timea Babos ont remporté ce dimanche le trophée du double féminin des Internationaux de France.

Opposées aux Chinoises Yingying Duan et Saisai Zheng, la Française et la Hongroise, têtes de série n°2 du plateau, se sont imposées en deux sets maîtrisés et 1h10 (6-2, 6-3).

Déjà victorieuse en double à Roland-Garros avec Caroline Garcia en 2016, Kristina Mladenovic remporte là son deuxième tournoi du Grand Chelem en compagnie de Timea Babos, après l’Open d’Australie 2018. Les deux jeunes femmes étaient encore en finale à Melbourne cette année.