Djokovic - Nadal, l’affiche du jour

Au moment du tirage au sort de ce Roland-Garros 2022, tous les amoureux du tennis ont coché ce rendez-vous potentiel entre Novak Djokovic et Rafael Nadal en quarts de finale. Dans la course effrénée que se livrent les deux hommes dans leur quête du nombre de titres du Grand Chelem, le match de ce mardi pourrait livrer un nouveau combat dantesque. Comme celui de la demi-finale de l’an dernier, quand le Serbe s’était finalement imposé au bout de 4h11 de jeu avant de filer vers le sacre. Preuve que ce match est le plus attendu depuis le début du tournoi, il a fait l’objet pour la première fois de tractations pour savoir qui de France Télévisions ou d’Amazon aurait finalement le privilège de diffuser ce choc. C’est finalement le géant américain qui a raflé la mise, tout en proposant en clair la diffusion de cet événement sur sa plateforme.



« Chaque match que je joue est peut-être mon dernier »



Djokovic en favori

Maitre des lieux Porte d’Auteuil avec treize titres à son actif, Nadal ne fait pourtant pas figure de favori avant de défier son grand rival. D’abord incertain avant ce tournoi en raison d’une douleur au pied qui l’avait empêché de défendre correctement ses chances à Rome, l’Espagnol n’est ensuite pas passé loin de la sortie face à Félix Auger-Aliassime en huitièmes de finale.La tête de série n°5 du tournoi est consciente de ne pas être dans sa meilleure forme et préfère savourer ce qui lui reste à prendre : « Il y a deux semaines et demie de cela, je ne savais même pas si je pouvais être là. Donc, déjà, j'en profite pleinement. Je suis content d'être là une année de plus. Pour être franc, chaque match que je joue ici est peut-être, qui sait, mon dernier match à Roland-Garros ou de ma carrière même. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il peut arriver dans un avenir proche. C'est pour ça que j'essaie d'en profiter au maximum et de me battre. »

En face, Djokovic affiche un état de forme bien différent. Vainqueur à Rome, le Serbe a enchainé avec quatre succès convaincants sans perdre le moindre set depuis le début du tournoi. Le n°1 mondial se réjouit d’avoir été efficace lors de ses premiers matchs, avant de devoir faire face à un défi d’une autre taille : « Je suis heureux de ne pas avoir passé trop de temps sur le terrain jusqu'aux quarts de finale, en sachant que jouer Nadal à Roland-Garros, c'est toujours une bataille physique, en plus de tout le reste, qui se produit. C'est un défi colossal, certainement le plus grand que l'on puisse avoir ici à Roland-Garros. Je suis prêt pour cela. »

Malgré son statut de tenant du titre, Roland-Garros reste le Grand Chelem qui réussit le moins à Djokovic avec « seulement » deux trophées à son actif. Une donnée que garde à l’esprit celui qui compte vingt trophées majeurs : « L'année dernière, j'ai eu un nouveau titre ici mais, pour moi, c'est le Grand Chelem le plus difficile à remporter. L'année dernière, la deuxième semaine que j'ai eue ici a été probablement la plus difficile pour remporter n'importe quel Grand Chelem de toute ma carrière. »