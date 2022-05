Djokovic facilement qualifié pour les huitièmes de finale

Djokovic à sa main

Novak Djokovic reste imperturbable à Roland-Garros. Arrivé Porte d’Auteuil avec peu de certitudes, le numéro 1 mondial s’est qualifié pour les huitièmes de finale des Internationaux de France avec une victoire en trois manches sur Aljaz Bedene. Le Slovène, qui a un temps joué sous licence britannique, a tout d’abord résisté face au Serbe. Sur ses deux premiers jeux de service, le 195eme joueur mondial a sauvé la bagatelle de cinq balles de break. Toutefois, à force d’insister, Novak Djokovic a fini par arriver à ses fins pour mener cinq jeux à deux. Dans la foulée, après avoir vu son adversaire tenir son service sur un jeu blanc, la tête de série numéro 1 a conclu sans forcer cette première manche. S’il a eu du mal à prendre le service d’Aljaz Bedene en début de match, Novak Djokovic a été plus expéditif à l’entame du deuxième set.Dès sa première occasion, le Serbe a breaké le Slovène pour mener trois jeux à un. Alors que les deux joueurs ont ensuite tenu solidement leur service, le numéro 1 mondial a corsé l’addition sur l’engagement du 195eme mondial. A l’orgueil, Aljaz Bedene a mis sous pression Novak Djokovic et obtenu sa première balle de break du match. Toutefois, le Serbe l’a immédiatement écartée et le Slovène n’a jamais eu une deuxième occasion de prendre le service de son adversaire. Novak Djokovic, quant à lui, n’a pas vacillé sur la première balle de break en sa faveur et a mené aisément quatre jeux à un. Ayant un avantage plus que confortable, la tête de série numéro 1 a conclu cette rencontre su le service d’Aljaz Bedene (6-3? 6-3, 6-2 en 1h46’). Novak Djokovic passera un premier véritable test en huitièmes de finale avec un duel contre Diego Schwartzman, tête de série numéro 15 à Roland-Garros.