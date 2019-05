Djokovic démarre fort

Du haut de son mètre 96 et de ses 22 ans, Hubert Hurkacz avait tout du mauvais tirage pour une tête de série. Un électron libre en phase ascendante susceptible de faire sensation, capable cette année de dominer un Dominic Thiem à Miami, ou de donner du fil à retordre à un Roger Federer à Indian Wells et, plus récemment, à un Alexander Zverev sur la terre battue de Madrid. Ce lundi néanmoins, au premier tour des Internationaux de France, Novak Djokovic n’a fait qu’une bouchée de ce trouble-fête annoncé.

Puissant, certes, mais un peu trop généreux pour ce qui est des points distribués gratuitement (18 fautes directes au total), le Polonais n’a pas su troubler un n°1 mondial en démonstration. Son break réalisé d’entrée, le Serbe ainsi l’a préservé tout au long du premier set - le plus disputé de la partie (6-4) – puis malgré une première balle très perfectible (52% passés seulement dans la manche intermédiaire), "Nole" a déroulé son tennis en recherchant toujours plus de longueur. Résultat: un deuxième et un troisième actes survolés 6-2, 6-2, pour une première rencontre conclue en 1h37 sur un jeu de service blanc.

Récent lauréat du Masters 1000 de Madrid et finaliste à Rome dans la foulée, Novak Djokovic a pris soin d’annoncer la couleur: il travaille désormais avec son staff pour atteindre ses pics de forme en périodes de Majeurs. Tenant du trophée à Wimbledon, à l’US Open et à l’Open d’Australie, le "Djoker" peut s’offrir un second Grand Chelem sur deux ans, comme il l’avait fait à cheval sur les saisons 2015 et 2016. Un exploit qu’il est le seul à avoir réalisé dans l’ère moderne du tennis. Alors forcément, un bis repetita pareil, ça motive !