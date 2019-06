'Djoko' file en douce, sa demi-finale reprendra samedi

Après la qualification pour la finale de Rafael Nadal aux dépens de Roger Federer, dans un choc déjà perturbé par de violentes bourrasques, la seconde demi-finale entre Novak Djokovic et Dominic Thiem est à son tour gâchée par la météo et les conséquences de la tempête Miguel, qui balaie l'Hexagone. Après une première interruption, on a vu le n°1 mondial, agacé et très contesté par l'Autrichien, certes capable d'égaliser à une manche partout après la perte du premier set, mais encore breaké à l'entame du 3e (2-6, 6-3, 1-3), finalement quitter le court au retour des premières gouttes.

Après une bonne demi-heure d'incertitude, au cours desquelles, si les bâches ont été déployées sur le court Philippe-Chatrier, la pluie a finalement cessé et les éclaircies sont même revenues, France 2 a diffusé les images d'un 'Djoko' quittant en catimini le stade pour regagner son domicile parisien, situé à seulement 3mn de Roland-Garros. Et ce n'est encore qu'après un bon quart d'heure que les spectateurs du central, qui espéraient encore la reprise du jeu, ont été informés de la mauvaise nouvelle : la demi-finale ne reprendra que samedi, à midi !