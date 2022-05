Dimitrov déroule, Thiem au fond du trou

Qu'il semble loin le temps où Dominic Thiem était finaliste de Roland-Garros, en 2018 et 2019... Aujourd'hui, l'Autrichien de 28 ans n'est plus que l'ombre de lui-même, et il n'a plus gagné un match depuis plus d'un an. Gravement blessé au poignet en juin dernier, puis touché au niveau des doigts en février, Thiem a fait son retour sur le circuit le 29 mars, mais il a perdu tous ses matchs, soit six défaites. Un total auquel est venue s'ajouter une septième défaite, ce dimanche au premier tour de Roland-Garros. Retombé à la 194eme place mondiale, Thiem a été battu en trois sets et 2h01 par Hugo Dellien (87eme) : 6-3, 6-2, 6-4. Preuve de sa domination, le Bolivien n'a pas eu la moindre balle de break à défendre. Il a pris le service adverse à 2-1 dans le premier set, 0-0 et 3-1 dans le deuxième et 0-0 dans le troisième pour décrocher cette victoire de prestige, et renvoyer Thiem à ses doutes. On devrait le revoir sur gazon, la surface sur laquelle sa carrière a basculé, il y a un an du côté de Majorque. Victoire encore plus facile pour la tête de série n°18, Grigor Dimitrov, qui a battu Marcos Giron 6-1, 6-1, 6-1 en 1h34, sans jamais se faire breaker.