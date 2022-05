La folie avant de se rendre à l’évidence

Du beau monde pour lui rendre hommage

Pour sa dernière sur un court de tennis, Jo-Wilfried Tsonga avait émis plusieurs souhaits vendredi dernier devant la presse. Désireux de voir son match diffusé sur France Télévisions, le Français a vu sa demande exaucée avec un match programmé en deuxième rotation ce mardi sur le court Philippe-Chatrier.Si le Central était assez peu rempli pour son échauffement face à Casper Ruud, les spectateurs ont fait leur apparition à mesure que le match avançait et que le Français parvenait à la surprise générale à ferrailler avec son adversaire.Au moment du tirage au sort, beaucoup d’observateurs craignaient une sortie en trois petits sets pour Tsonga face au huitième joueur mondial et véritable référence sur terre battue. Mais l’ancien finaliste de l’Open d’Australie a réussi à puiser au fond de lui pour livrer un dernier combat long de 3h49. Ce scénario a permis au Français de jouer une dernière fois avec le public, en n’hésitant pas à demander à la foule d’appuyer ses encouragements à de nombreuses reprises, comme après le gain du premier set en faisant se lever tout le court d’un geste de la main. L’ambiance est logiquement retombée au début du troisième set quand Ruud a recollé à une manche partout, avant de repartir de plus belle au moment où le match est redevenu accroché dans le quatrième set. Elle a même basculé dans la folie quand Tsonga est parvenu à breaker son adversaire à cinq jeux partout.A 6-0 dans le jeu décisif, le public pouvait se lever une dernière fois pour un Tsonga les yeux rougis par l’émotion et plus très lucide, au point d’oublier qu’il devait changer de côté.Tous les gens qui ont compté pour lui dans sa carrière (entraineurs, kinés, famille…) se sont succédés sur le court avant qu’un clip dans lequel Novak Djokovic, Rafael Nadal ou encore Roger Federer lui adressant tous un mot gentil ne soit diffusé sur les écrans. Ce sont ensuite les autres mousquetaires (Gilles Simon, Richard Gasquet et Gaël Monfils) qui sont venus le saluer une dernière fois. Il fallait bien tout ça pour refermer la carrière de l'un des plus beaux palmarès du tennis français.