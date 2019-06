Des projecteurs sur les courts principaux l'an prochain

Guy Forget, le directeur du tournoi, et Bernard Giudicelli, le président de la FFT, ont annoncé que des projecteurs seront installés sur les courts principaux de Roland-Garros, dès l'année prochaine. Le court Philippe-Chatrier, le Suzanne-Lenglen, le Simonne-Mathieu et le Court n°14 seront ainsi éclairés, et permettront à toutes les rencontres qui y débutent d'aller jusqu'à leur terme, sans interruption due au manque de luminosité. A partir de 2021, ce sera le cas pour tous les courts. Des sessions de soirée seront mises en place dès l'année prochaine, uniquement sur le Central.