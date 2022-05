Des places à 10 euros et la première licence offerte, BNP Paribas et la FFT renforcent leur engagement auprès des jeunes

BNP Paribas bichonne ses jeunes. Le sponsor officiel de Roland-Garros ne se contente pas de poursuivre le développement de sa « Team BNP Paribas Jeunes Talents », un programme lancé en 2018 pour aider les jeunes talents du tennis français à accéder au plus haut niveau et dont le parrain est Jo-Wilfried Tsonga, le tout jeune retraité. BNP Paribas pense également à ceux qui ne peuvent pas encore se vanter de constituer la relève mais n’en restent pas moins des fans éperdus de la petite balle jaune et de ses champions. Communément avec le souhait de la Fédération Française de Tennis (FFT), BNP Paribas a même renforcé cette année encore son engagement auprès de ces jeunes passionnés de tennis.



Licence offerte aux jeunes qui veulent se lancer



17 000 jeunes de moins de 25 ans ont pu bénéficier de places à 10 euros pour la première semaine du tournoi parisien. De la même façon, une billetterie spéciale (avec toujours des billets à 10 euros) sera mise en place à l’occasion de la seconde semaine de la quinzaine. BNP Paribas invitera par ailleurs dans ses espaces mille adolescents et jeunes adultes issus d’associations qui œuvrent pour l’inclusion de la jeunesse. SOS Villages d’Enfants, l’Ecole de la 2eme chance, Viens voir mon taf, Fête le Mur ou encore les Apprentis d’Auteuil seront notamment concernés. Enfin, toujours dans ce même esprit de la FFT et de BNP Paribas d’encourager les jeunes à découvrir le tennis, tout nouveau licencié âgé de 15 à 25 ans désirant s’inscrire dans un club à la rentrée prochaine se verra offrir sa licence par BNP Paribas. De quoi peut-être se laisser tenter !