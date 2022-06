Debru en finale des juniors !

Debru EN FINALE !! 🙌



Gabriel Debru se qualifie pour la finale de @rolandgarros Junior en battant Dino Prizmic 6-1 0-6 6-3



Allez on va au bout maintenant Gab ! #TeamJeunesTalents @BNPParibas @FFTennis pic.twitter.com/gG2AIxMpzT

— We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) June 3, 2022

Le quinzième Français titré à Roland-Garros juniors ?

Comme l'année dernière, il y aura un Français en finale du tournoi juniors de Roland-Garros ! Gabriel Debru peut toujours rêver de succéder à Luca Van Assche, après sa victoire ce vendredi contre le Croate Dino Prizmic, âgé de 16 ans, comme lui.Debru a signé un premier set quasi-parfait, en breakant à 1-1, 3-1 et 5-1 et en ne perdant que quatre points sur son service. Mais il a ensuite connu un incroyable trou d'air et a vu les jeux défiler dans la deuxième manche, encaissant un 6-0 en 45 minutes, et notamment un cinquième jeu très long de 23 points. Heureusement, le Grenoblois a rapidement repris ses esprits et a breaké d'entrée de troisième manche, pour mener 5-2 quelques minutes plus tard. C'est à ce moment-là que la pluie est arrivée... La rencontre a été interrompue pendant près de trois heures, et à la reprise, Prizmic a remporté son jeu de service en sauvant une balle de match. Mais finalement, Debru est parvenu à conclure sur son service, sur sa deuxième occasion.Le jeune Français va donc devoir attendre encore un peu pour reprendre les révisions de son bac de français car samedi, c'est la finale qui l'attend, face au Belge Gilles Arnaud Bailly (16 ans) ou au Polonais Martyn Pawelski (17 ans), deux joueurs qui ne sont pas têtes de série. Gabriel Debru peut devenir le quinzième Français sacré chez les juniors à Roland-Garros,Déjà classé au 780eme rang mondial (Rafael Nadal était 238eme au même âge, Djokovic 679eme, Federer 705eme), Gabriel Debru a débuté sa carrière chez les seniors l’an passé (sur les circuits Challenger et ITF), et avait décroché sa première victoire dans un tableau principal en novembre contre le 220eme mondial.