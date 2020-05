Coronavirus : Pas de Tour de France ou de Roland-Garros à huis clos

Officiellement, le tournoi de Roland-Garros doit débuter le jour où le Tour de France doit arriver sur les Champs-Elysées, le 20 septembre, mais Le Parisien a révélé la semaine passée que le célèbre tournoi sur terre battue pourrait être décalé d’une semaine afin de permettre aux joueurs de récupérer de l’US Open, qui doit se terminer le 13 septembre. Mais ces événements sportifs majeurs du calendrier français sont encore loin d’être certains de se tenir aux dates prévues, car tout dépendra de l’évolution de la pandémie de coronavirus. Ainsi, selon la ministre des Sports Roxana Maracineanu, qui s’est exprimée au micro de RMC, les choses sont claires : le Tour de France et Roland-Garros se dérouleront en public, ou n’auront pas lieu.

Maracineanu : "Ils ne se tiendront que s’il y a autorisation d’avoir du public"

« On va mettre un petit moment avant de voir des compétitions où les gens sont au contact, où ils courent ensemble sur un terrain, pédalent ensemble dans un peloton. Il va falloir être patients, avancer avec prudence et ne pas faire de plans sur la comète pour rien. Si, au mois de septembre, ça va encore mieux, tous les événements programmés au calendrier, comme le Tour de France, Roland-Garros, ou d’autres grands événements, pourraient se tenir. Ces deux événements nécessitent qu’il y ait des spectateurs, de la billetterie pour Roland-Garros, de la joie et de l’engouement pour le Tour de France. Ils ne se tiendront que s’il y a autorisation d’avoir du public. Ils ne se feront pas à huis clos. Après, ce n’est pas la peine aujourd’hui de faire de la politique fiction », a déclaré l’ancienne nageuse. Patience, donc…