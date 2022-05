Cornet déroule, Andrianjafitrimo résiste

Alizé Cornet poursuit sa route ! La Niçoise confiait ce mardi dans les colonnes de L'Equipe que ce Roland-Garros 2022 était probablement le dernier ou l'avant-dernier de sa carrière, mais ce n'est pas pour cela qu'elle ne va pas jouer sa chance à fond. La quart de finaliste du dernier Open d'Australie était opposée à Misaki Doi au premier tour, et elle a fait respecter la hiérarchie (la Française est 40eme, la Japonaise 98eme) en l'emportant 6-2, 6-0 en 58 minutes. Cornet, pour son entrée en lice dans son 18eme Roland-Garros, a livré un match quasi-parfait, servant 62% de premières balles et sauvant la seule balle de break que s'est procurée son adversaire, dans le premier jeu du deuxième set. La Niçoise a pris le service de la Japonaise à 2-1 et 5-2 dans le premier set et à 1-0, 3-0 et 5-0 dans le deuxième, pour finir le match avec seulement 14 fautes directes. Difficile de rêver meilleure entame pour Cornet, qui va gagner sept places au classement, mais qui aura fort à faire au deuxième tour, face à Jelena Ostapenko. Le Lettone, gagnante du tournoi en 2017 et 13eme joueuse mondiale, a mis fin à une série de cinq défaites de suite (dont deux sur terre battue) en éliminant Lucia Bronzetti 6-1, 6-4. Il y a 2-2 dans les confrontations entre Cornet et Ostapenko mais tous les matchs se sont déroulés sur dur.

Andrianjafitrimo a bien résisté

L'autre Française en lice en ce début de journée, Tessah Andrianjafitrimo, bénéficiaire d'une wild-card, s'arrête en revanche dès le premier tour, malgré une belle résistance. La n°141 mondiale a remporté le premier set 6-2 contre la n°8 Karolina Pliskova, mais la Tchèque a ensuite gagné les deux suivants 6-3, 6-1, pour l'emporter en 2h03. Blessée au bras en début de saison, l'ancienne n°1 mondiale a remporté cinq matchs depuis son retour en mars, et elle passée totalement à côté de son début de rencontre, commettant 22 fautes directes dans le premier set et se faisant breaker trois fois. La Française de 23 ans a enchaîné en breakant d'entrée de deuxième manche, mais Pliskova a enfin réagi, remportant quatre jeux de suite, puis le set sur un jeu blanc. La Tchèque a confirmé dans le dernier set, avec trois breaks pour l'emporter. Ce fut loin d'être parfait, mais voici la demi-finaliste de l'édition 2017 au deuxième tour, contre une autre Française, Léolia Jeanjean. Parmi les autres premiers résultats de la journée, on notera la qualification de trois têtes de série : la n°9 Danielle Collins contre la lucky-loser Tomova (6-0, 6-4), la n°16 Elena Rybakina contre Rus (6-1, 5-7, 6-2 après avoir manqué une balle de match à 6-1, 5-4) et la n°30 Ekaterina Alexandrova (7-5, 6-3 contre Minnen).