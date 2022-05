Cilic punit Medvedev

Jamais encore depuis le début de sa grande carrière, débutée en 2005, Marin Cilic n'avait battu un joueur du Top 5 sur terre battue. Le Croate a attendu d'avoir 33 ans pour le faire ! Ce lundi, en huitièmes de finale de Roland-Garros, le n°23 mondial a donné une leçon de tennis au n°2, Daniil Medvedev, en ne lui laissant que sept jeux. Alors qu'il n'avait jamais battu le Russe en trois confrontations (aucune sur terre), le Croate l'a emporté 6-2, 6-3, 6-2 en 1h46. Le n°2 mondial, qui n'avait remporté aucun match sur terre avant Roland-Garros en raison d'une préparation perturbée par une hernie discale mais avait impressionné depuis le début du tournoi avec des victoires en trois sets sur Bagnis, Djere et Kecmanovic, n'a pas existé lors de ce match. Pour preuve, il ne s'est pas créé la moindre balle de break sur le service de Cilic !

Un finaliste inédit à Roland-Garros

Dans le premier set, le Croate a breaké à 3-2 et 5-2 sur ses deux seules occasions de la manche. Dans le deuxième, un seul break à 3-2, là aussi sur sa seule occasion, lui a permis de l'emporter. Et dans le troisième, il a pris le service de Medvedev d'entrée de jeu et à 3-0 et n'a laissé aucun espoir à son adversaire, s'imposant finalement sur sa deuxième balle de match, à 5-2. Auteur de 33 coups gagnants pour 22 fautes directes (15 coups gagnants et 28 fautes directes pour le Russe), le vainqueur de l'US Open a tout simplement signé l'une des plus belles victoires de sa carrière. Le voici donc en quarts de finale pour la troisième fois à Roland-Garros (après 2017 et 2018, défaites contre Wawrinka et Del Potro) face à un autre Russe, Andrey Rublev, qui l'a battu quatre fois sur six. Mais Cilic reste sur une victoire en quatre sets à l'Open d'Australie. Quoi qu'il en soit, il y aura un finaliste inédit Porte d'Auteuil dans le bas du tableau, puisqu'outre le Russe et le Croate, on retrouvera Casper Ruud et Holger Rune en quarts. Quant à Daniil Medvedev, il va désormais devoir se tourner vers la saison sur gazon. Mais seulement les "petits tournois" puisque Wimbledon lui sera interdit.

