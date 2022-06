Cilic domine Rublev au bout du suspense et s'invite en demi-finales

Marin Cilic complète enfin sa collection ! Après l’Open d’Australie en 2010 et 2018, l’US Open en 2014 et 2015 puis Wimbledon en 2017, le Croate atteint le dernier carré de Roland-Garros pour la première fois de sa carrière et entre dans un cercle très fermé. Pour cela, la tête de série numéro 20 a dû s’employer pour venir à bout d’Andrey Rublev. Une rencontre qui a mis du temps avant de s’emballer. Il a fallu attendre le septième jeu pour voir le Russe s’offrir les trois premières balles de break… et les manquer.

Rebelote à deux reprises dans le neuvième jeu mais ces coups d’essai ont permis à la tête de série numéro 7 de prendre confiance et, alors que le jeu décisif se rapprochait, parvenir à ses fins. Prenant le service de Marin Cilic, Andrey Rublev a pu enchaîner sur un jeu blanc pour empocher le premier set. La réaction du 23eme joueur mondial a été immédiate. Dès le premier jeu de service de son adversaire, à la deuxième balle de break, le Croate a pris l’ascendant pour mener trois jeux à rien.

🇭🇷 @cilic_marin s'impose en 5 sets et devient le premier Croate à atteindre les demi-finales des 4 Grands Chelems !#RolandGarros pic.twitter.com/f4MgJA3KRn





Rublev a vu Cilic se reprendre



Dans l’incapacité de contrer la puissance du service de Marin Cilic (33 aces), le numéro 7 mondial n’a pu que résister mais, après avoir sauvé une balle de break, il a retardé l’échéance au maximum. Toutefois, à sa cinquième balle de set sur son service, le Croate a remis les compteurs à zéro. Mais il a surtout pris un ascendant net sur Andrey Rublev. En effet, la tête de série numéro 20 des Internationaux de France a mis sous pression le Russe, qui n’est pas passé loin de craquer dans le cinquième jeu mais a fini par le faire dans le septième, souvent crucial. Nanti de cet avantage, Marin Cilic a déroulé son jeu pour prendre l’avantage au tableau d’affichage après quasiment deux heures et demie d’un duel acharné et qui était loin d’être fini. Dos au mur, Andrey Rublev a tout d’abord tenu en respect le Croate avant de saisir sa chance pour se relancer dans ce quart de finale. La seule balle de break à signaler a été la bonne et a ensuite permis au numéro 7 mondial d’emmener Marin Cilic dans une dernière manche de tous les dangers.

What a fight 😤@AndreyRublev97, take a bow 👏#RolandGarros pic.twitter.com/qcQKVmTbGH





Cilic impérial dans le jeu décisif final



Si les jeux de service ont parfois été accrochés, ils n’ont pas débouché sur une balle de break jusqu’au dixième. C’est alors que le Croate a profité d’un moment de faiblesse du Russe pour obtenir la première balle de match alors que le chronomètre indiquait à peine quatre heures de jeu. Au courage, Andrey Rublev a retrouvé de l’allant et, après avoir effacé cette balle de match, a eu à son tour l’occasion de prendre le service de Marin Cilic. D’un ace, le Croate l’a effacé avant de tenir son service. Le Russe faisant ensuite de même, les deux joueurs se sont départagés dans un jeu décisif avec le premier à dix points avec deux points d’avance. Si Andrey Rublev a tenu bon sur ses deux premiers points de service après avoir vu Marin Cilic empocher le premier point sur un ace, il est ensuite totalement sorti du match. Face à un adversaire qui a réussi tout ce qu’il a tenté, le Russe n’a fait que subir. Remportant les huit derniers points de ce match, Marin Cilic s’invite dans le dernier carré de Roland-Garros pour la première fois (5-7, 6-3, 6-4, 3-6, 7-6 en 4h14'), après avoir échoué deux fois en quarts de finale, c’était n 2017 et 2018.