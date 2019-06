Chaud comme Nadal

Après un début de quinzaine maussade, et en attendant de nouvelles dégradations la semaine prochaine, Roland-Garros s’est accordé une parenthèse chaude et ensoleillée ce week-end. Un point météo qui n’est pas pour déplaire aux spectateurs, et qui n’est surtout pas anodin pour un extra-terrien tel que Rafael Nadal. Dans de telles conditions en effet (32 degrés à l’ombre), les grandes gifles de coup droit du puissant gaucher prennent plus d’amplitude encore et deviennent rapidement injouables pour ses adversaires. A fortiori quand ils sont en mal d’expérience.

Lauréat du tournoi de Cordoba cette saison, Juan Ignacio Londero, bourreau des Richard Gasquet et Corentin Moutet aux tours précédents, jouait ce jour sur le Central son tout premier huitième de finale majeur, et pour cause: il s’agissait là de sa première apparition en Grand Chelem. Une expérience un tantinet crispante, fatalement, que l’intéressé a abordée avec détermination, certes, mais aussi quelque appréhension. Breaké d’entrée de match, l’Argentin de 25 ans, ainsi cueilli à froid, n’a pas eu l’audace qui lui a tant réussi jusqu’alors dans ces Internationaux de France. Et le Majorquin n’est pas du genre à laisser passer sa chance sur le court.

Encore moins ici à Paris où Rafael Nadal s’est offert ce dimanche sa 90e victoire (pour seulement deux défaites), avec à la clef un 13e quart de finale et toujours cet objectif ultime et entêtant de 12 consécrations dans son tournoi préféré. Vainqueur 6-2, 6-3 des deux premières manches sans jamais faillir, l’Espagnol a bien concédé une fois son service dans le troisième acte, mais en prenant soin auparavant d’obtenir un double break (6-3). Jamais depuis 2005 et son premier triomphe à Roland-Garros Rafael Nadal n’avait débarqué ici auréolé d’un seul titre printanier – sa conquête de Rome en l’occurrence – voilà qui ne semble pas inquiéter outre mesure le principal intéressé, toujours aussi impressionnant et efficace dans l’application de ses schémas de jeu favoris. Benoit Paire et Kei Nishikori, qui s’affrontent dans la soirée pour rejoindre le double tenant du trophée, sont prévenus.