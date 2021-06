Quel combat entre les deux amis ! C'est finalement @ArthurFils1 qui s'impose en demi-finale des juniors face à @MpetshiG 3/6, 6/3, 7/6 (5) en 2h09. Le joueur de St-Michel Sports Tennis est en finale de #RolandGarros. pic.twitter.com/EpPX3JHmCb

Pour la première fois de l'histoire, quatre Français sont en demi-finales du tournoi juniors de Roland-Garros, et le premier finaliste se nomme Arthur Fils ! Le joueur de l'Essonne va disputer la finale samedi, jour de ses 17 ans, après sa victoire en demie sur son grand ami Giovanni Mpetschi Perricard qui, lui, aura 18 ans en juillet. Fils s'est imposé 3-6, 6-3, 7-6 après un combat de 2h12.venant voir à quoi ressemble cette nouvelle génération. Les choses étaient pourtant très mal embarquées pour Fils, qui avait perdu le premier set en se faisant breaker à 3-2, puis s'est retrouvé mené 3-1 dans le deuxième après avoir perdu son service à 1-1. Mais il a complètement renversé la situation en remportant les cinq derniers jeux du deuxième set pour égaliser à une manche partout. Dans la troisième, les deux joueurs ont bien tenu leur service, et tout s'est joué au tie-break, où Mpetschi Perricard (auteur de 16 aces dans ce match) est revenu de 2-5 à 5-5, avant de craquer sur les deux points suivants (5-7).Samedi, Fils tentera de devenir le treizième joueur français à remporter Roland-Garros,Mais si ce n'est pas lui, ce sera forcément un autre Français, puisqu'il affrontera son compatriote Luca Van Assche (17 ans, 1211eme). Le natif de Belgique a battu le Toulonnais Sean Cuenin (17 ans, 1660eme) en deux sets et 1h40 de jeu : 7-5, 6-4. Auteur de 4 aces durant ce match (pour 5 doubles-fautes), il a remporté une première manche marquée par cinq breaks, en prenant une dernière fois le service adverse au meilleur moment, à 5-5. Dans le deuxième, un seul break à 4-4 lui a permis de l'emporter et d'aller disputer une première finale chez les juniors. Van Assche et Fils ne se sont encore jamais affrontés sur le circuit ATP, Challenger ou Future.