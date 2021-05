Elle avait atteint le troisième tour l'an passé pour son tout premier Roland-Garros dans le tableau principal, mais cette année, Clara Burel a chuté d'entrée. La première Française en lice dans cette édition 2021, classée 146eme mondiale à 20 ans, a été éliminée par la Monténégrine Danka Kovinic, 62eme, qui s'est imposée 6-3, 7-6 en 2h12. La Bretonne pourra nourrir des regrets, car elle s'est procurée quatorze balles de break et en a converties cinq. Menée 4-1 dans la première manche, elle est revenue à 3-4, service à suivre, mais Kovinic l'a breakée de nouveau pour empocher le set. Dans le deuxième, Burel a servi pour le gain de la manche à 5-3, puis a perdu trois jeux de suite, avant de décrocher le tie-break. Mais elle s'est inclinée 10-8 dans ce jeu décisif, après avoir eu une balle de set à 8-7. Quel dommage !

Jacquemot trop juste



Autre espoir du tennis français, Elsa Jacquemot n'est pas parvenue à franchir le premier tour non plus. La joueuse de 18 ans, qui avait remporté l'édition juniors en octobre dernier, s'est inclinée au premier tour contre la 22eme joueuse mondiale, Elena Rybakina : 6-4, 6-1 en 1h11. Comme Burel, la Lyonnaise pourra avoir quelques petits regrets car elle a mené 4-3, service à suivre, dans le premier set, avant de perdre trois jeux de suite. Dans la deuxième, elle a débreaké après avoir été menée 2-0 d'entrée, mais a ensuite vu la Kazakhe dérouler son tennis et gagner quatre jeux d'affilée, et donc le match. Jacquemot est sans doute encore un peu tendre pour un tournoi du Grand Chelem et va repartir sur le circuit secondaire pour prendre de l'expérience.



ROLAND-GARROS (France, Grand Chelem, terre battue, 35 millions d'euros)

Tenante du titre : Iga Swiatek (POL)



1er tour

Barty (AUS, n°1) - Pera (USA)

Linette (POL) - Paquet (FRA, WC)

Bara (ROU, Q) - Sharma (AUS, WC)

Putintseva (KAZ) - Jabeur (TUN, n°25)



Gauff (USA, n°24) - Krunic (SER, Q)

Q.Wang (CHN) - Hsieh (TAI)

Liang (TAI, Q) - Ferro (FRA)

Sevastova (LET) - Brady (USA, n°13)



Ka.Pliskova (RTC, n°9) - Vekic (CRO)

Suarez Navarro (ESP) - Stephens (USA)

Lepchenko (USA, Q) - Zhang (CHN)

Petkovic (ALL) - Muchova (RTC, n°18)



Alexandrova (RUS, n°32) - V.Williams (USA)

Krejcikova (RTC) - Kr.Pliskova (RTC)

Li (USA) - Gasparyan (RUS)

Babel (FRA, WC) - Svitolina (RUS, n°5)



Kenin (USA, n°4) - Ostapenko (LET)

Baptiste (USA, Q) - Blinkova (RUS)

Martincova (RTC) - Jorovic (SER)

Zhu (CHN) - Pegula (USA, n°28)



Sakkari (GRE, n°17) - Zavatska (UKR, Q)

Paolini (ITA) - Voegele (SUI, Q)

Watson (GBR) - Diyas (KAZ)

Sanders (AUS, Q) - Mertens (BEL, n°14)



Muguruza (ESP, n°12) - Kostyuk (UKR)

Zheng (CHN) - Sorribes Tormo (ESP)

Arruabarrena (ESP, Q) - Gracheva (RUS)

Giorgi (ITA) - Martic (CRO, n°22)



Kontaveit (EST, n°30) - Golubic (SUI)

Schmiedlova (SLQ, Q) - Mladenovic (FRA)

Peterson (SUE) - Rogers (USA)

Juvan (SLO) - Swiatek (POL, n°8)



S.Williams (USA, n°7) - Begu (ROU)

Rus (PBS) - Buzarnescu (ROU)

Collins (USA) bat X.Wang (CHN, Q) : 6-2, 4-6, 6-4

Kalinina (UKR, Q) bat Kerber (ALL, n°26) : 6-2, 6-4



Rybakina (KAZ, n°21) bat Jacquemot (FRA, WC) : 6-4, 6-1

Hibino (JAP) - Stojanovic (SER)

Vesnina (RUS) - Govortsova (BIE, LL)

Kvitova (RTC, n°11) bat Minnen (BEL, Q) : 6-7 (3), 7-6 (5), 6-1



Azarenka (BIE, n°15) - Kuznetsova (RUS)

Tauson (DAN) - Gorgodze (GEO, Q)

Fernandez (CAN) - Potapova (RUS)

Dodin (FRA, WC) - Keys (USA, n°23)



Pavlyuchenkova (RUS, n°31) bat McHale (USA) : 6-4, 6-0

Tomljanovic (AUS) bat Kozlova (UKR) : 6-2, 6-4

Parry (FRA, WC) - Sasnovich (BIE)

Konjuh (CRO, Q) - Sabalenka (BIE, n°3)



Andreescu (CAN, n°6) - Zidansek (SLO)

Brengle (USA) - Osorio Serrano (COL, Q)

Bouzkova (RTC) - Siniakova (RTC)

Anisimova (USA) - Kudermetova (RUS, n°29)



Konta (GBR, n°19) - Cirstea (ROU)

Van Uytvanck (BEL) - Trevisan (ITA)

Kasatkina (RUS) - Doi (JAP)

Podoroska (ARG) - Bencic (SUI, n°10)



Bertens (PBS, n°16) - Hercog (SLO)

Siegemund (ALL) - Garcia (FRA)

Cornet (FRA) - Tan (FRA, WC)

Kanepi (EST) - Vondrousova (RTC, n°27)



Badosa (ESP, n°33) bat Davis (USA) : 6-2, 7-6 (3)

Kovinic (MNE) bat Burel (FRA, WC) : 6-3, 7-6 (8)

Bogdan (ROU) bat Cocciaretto (ITA, LL) : 6-1, 6-3

Osaka (JAP, n°2) bat Tig (ROU) : 6-4, 7-6 (6)