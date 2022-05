Blancaneaux stoppé par Fucsovics

Victorieuse de Roland-Garros juniors, Elsa Jacquemot n'a mis que deux ans pour remporter son premier match chez les seniors dans le tableau principal. Pour Geoffrey Blancaneaux, il faudra patienter plus longtemps. Le Parisien de 23 ans avait remporté Roland-Garros juniors en 2016 face à Felix Auger-Aliassime et il disputait pour la première fois le premier tour ce lundi, après avoir été le seul Français à franchir les trois tours de qualifications la semaine passée. Mais il s'est incliné contre un joueur bien mieux classé (57eme contre 191eme), Marton Fucsovics. Le Hongrois l'a emporté 6-2, 6-4, 6-4 en 2h37 au terme d'un match très solide. Il a empoché le premier set en breakant à 2-2 et 4-2, puis le deuxième en breakant d'entrée à 4-2 (le Français a réussi un débreak à 5-2, mais pas deux). Dans le troisième, Blancaneaux, poussé par le public, est parvenu à mener 3-1, mais il a ensuite perdu trois jeux de suite. Les deux joueurs se sont encore échangé leur service jusqu'à 5-4, et le Hongrois a alors servi pour le match. Même si le Français a sauvé cinq balles de match et s'est procuré deux balles de 5-5, Fucsovics a eu le dernier mot et c'est donc lui qui affrontera Marin Cilic (tête de série n°20, qui n'a perdu que trois jeux contre Attila Balazs : 6-0, 6-1, 6-2) au deuxième tour. Geoffrey Blancaneaux, qui se retrouve 177eme mondial (meilleur classement en carrière) grâce à sa qualification pour le grand tableau, tentera désormais de franchir le cap des "qualifs" lors du prochain Wimbledon.