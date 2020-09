Bertens passe après avoir eu des soucis à l'allumage

Kiki Bertens a eu du retard à l’allumage. La Néerlandaise, tête de série numéro 5 de Roland-Garros, a eu besoin d’une manche pour totalement entrer dans son match face à Katarina Zavatska. Des difficultés dont la 112eme mondiale a su tirer parti pour breaker d’entrée et mener cinq jeux à un. C’est alors que la 8eme mondiale a commencé à montrer des signes de réveil en effaçant un break d’avance... avant de concéder une troisième fois son service et le set à la sixième opportunité. Un échange de jeux de service perdus qui s’est prolongé dans la deuxième manche mais, cette fois, ça a tourné en faveur de la Néerlandaise. Il faut dire que Katarina Zavatska n’a pas remporté le moindre jeu de service dans cette manche, laissant trop facilement son adversaire revenir à hauteur. La dernière manche s’est ensuite avérée être une formalité pour Kiki Bertens qui, avec une seule balle de débreak à sauver, a tranquillement conclu la rencontre (2-6, 6-2, 6-0 en 2h07’) pour rejoindre Sara Errani au deuxième tour des Internationaux de France. Autre tête de série, la numéro 22, Karolina Muchova a été éliminée d’entrée par Christina McHale (6-2, 6-4 en 1h27’) contrairement à Amanda Anisimova, tête de série numéro 25, qui a facilement dominé Tamara Korpatsch (6-2, 6-0 en 1h00’).



ROLAND-GARROS (Paris, France, Grand Chelem, terre battue, 42 661 000€)

Tenante du titre : Ashleigh Barty (AUS)



1er tour

Halep (ROU, n°1) bat Sorribes Tormo (ESP) : 6-4, 6-0

Begu (ROU) bat Teichmann (SUI) : 6-4, 4-6, 6-3

Bellis (USA) - Pera (USA) bat : 7-6 (3), 6-1

Anisimova (USA, n°25) bat Korpatsch (ALL) : 6-2, 6-0



Gavrilova (AUS) bat Yastremska (UKR, n°24) : 6-4, 6-3

Bouchard (CAN, WC) bat Kalinskaya (RUS) : 6-4, 6-4

Haas (AUT, Q) - Hsieh (TAI)

Swiatek (POL) - Vondrousova (RTC, n°15)



Gauff (USA) bat Konta (GBR, n°12) : 6-3, 6-3

Trevisan (ITA, Q) bat Giorgi (ITA) : 7-5, 3-0 abandon

Rakhimova (RUS, Q) bat Rogers (USA) : 6-2, 6-3

Sakkari (GRE, n°20) bat Tomljanovic (AUS) : 6-0, 7-5



Kuznetsova (RUS, n°28) - Pavlyuchenkova (RUS)

Siniakova (RTC) bat Davis (USA) : 7-5 (5), 6-2

Errani (ITA, Q) bat Puig (PUR) : 6-2, 6-1

Bertens (PBS, n°5) bat Zavatska (UKR) : 2-6, 6-2, 6-0



Svitolina (UKR, n°3) - Gracheva (RUS)

Zarazua (MEX, Q) - Jacquemot (FRA, WC)

Sharma (AUS, LL) bat Blinkova (RUS) : 6-3, 2-6, 7-5

Alexandrova (RUS, n°27) bat Inglis (AUS) : 6-3, 6-3



Garcia (FRA) bat Kontaveit (EST, n°17) : 6-4, 3-6, 6-4

Sasnovich (BIE) bat Friedsam (ALL) : 6-2, 2-6, 6-3

Kanepi (EST) bat Bouzkova (RTC) : 4-6, 6-4, 6-2

Mertens (BEL, n°16) bat Gasparyan (RUS) : 6-2, 6-3



Azarenka (BIE, n°16) bat Kovinic (MNE) : 6-1, 6-2

Schmiedlova (SLQ) bat V.Williams (USA) : 6-4, 6-4

Podoroska (ARG, Q) bat Minnen (BEL) : 6-2, 6-1

Putintseva (KAZ, n°23) bat Flipkens (BEL) : 6-1, 6-2



Strycova (RTC, n°32) bat Lepchenko (USA, Q) : 7-5, 6-2

Krejcikova (RTC) bat Stojanovic (SER) : 6-3, 7-5

Pironkova (BUL, WC) bat Petkovic (ALL) : 6-3, 6-3

Ahn (USA) - S.Williams (USA, n°6)



Sabalenka (BIE, n°8) - Pegula (USA)

Kasatkina (RUS) - Tan (FRA, WC)

Hibino (JAP) - Kostyuk (UKR, Q)

Diyas (KAZ) - Jabeur (TUN, n°30)



Brady (USA, n°21) - Tauson (DAN, Q)

Niculescu (ROU, Q) - Collins (USA)

Kuzmova (SLQ) - Kr.Pliskova (RTC)

Zidansek (SLO) - Muguruza (ESP, n°11)



Rybakina (KAZ, n°14) - Cirstea (ROU)

Ferro (FRA) - Watson (GBR)

Voegele (SUI) - Tig (ROU)

McHale (USA) bat Muchova (RTC, n°22) : 6-2, 6-4



Vekic (CRO, n°26) - Bara (ROU, Q)

Van Uytvanck (BEL) - Peterson (SUE)

Babos (HON) - Bogdan (ROU)

Samsonova (RUS) - Kenin (USA, n°4)



Kvitova (RTC, n°7) bat Dodin (FRA) : 6-3, 7-5

Paolini (ITA) bat Bolsova (ESP) : 6-4, 6-3

Parry (FRA, WC) - Hercog (SLO)

Fernandez (CAN) - Linette (POL, n°31)



Kerber (ALL, n°18) - Juvan (SLO)

Rus (PBS) - Burel (FRA, WC)

Paquet (FRA, WC) - Cornet (FRA)

Zhang (CHN) - Keys (USA, n°12)



Martic (CRO, n°13) - Doi (JAP)

Parmentier (FRA, WC) - Kudermetova (RUS)

Siegemund (ALL) - Mladenovic (FRA)

Goerges (ALL) - Riske (USA, n°19)



Stephens (USA, n°29) - Diatchenko (RUS)

Kozlova (UKR) - Badosa (ESP)

Ostapenko (LET) - Brengle (USA)

Sherif (EGY, Q) - Ka.Pliskova (RTC, n°2)