Déjà parvenu à ce stade du tournoi l'année dernière, lBeaucoup trop fort sur ce match pour l'Argentin dont le grand frère Guillermo Coria avait disputé la finale à Paris en 2003 (défaite contre son compatriote Gaston Gaudio), le récent finaliste du tournoi de Madrid et demi-finaliste à l'US Open en 2019 (son plus beau résultat jusqu'à maintenant) a dicté sa loi pendant les près de deux heures de match au 94eme au classement. Berrettini, déjà 16eme de finaliste en 2018, se frottera au prochain tour au Coréen Kwon (91eme), tombeur pratiquement dans le même temps de son compatriote de 37 ans Andreas Seppi. Avant un éventuel huitième de finale contre la légende Roger Federer.Pour Diego Schwartzman, l'horizon s'était clairement éclairci après la sortie de route d'entrée d'Andrey Rublev. Le parcours du petit Argentin, quant à lui, a tout de la promenade de santé jusqu'à maintenant., 56eme mondial et bourreau au tour précédent du Français Adrian Mannarino. Au troisième tour, Schwartzman aurait pu s'attendre à se frotter au terrible Russe Aslan Karatsev. C'était sans compter sur la ténacité de Philipp Kohlschreiber et ses 65 participations en Grand Chelem. A 37 ans, le vétéran allemand est sorti des radars depuis sa longue absence, entre novembre et avril dernier. Cela ne l'empêche visiblement pas d'être encore capable de réussir quelques coups. La preuve jeudi, puisque. Le natif d'Augsbourg, 8eme de finaliste en 2009 et 2013 et qui dispute son 17eme Roland-Garros de suite, n'avait plus atteint le troisième tour depuis 2014.