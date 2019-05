Benchetrit: "L'ensemble du tournoi est vraiment positif"

Sorti des qualifications, Elliott Benchetrit a vu son Roland-Garros s'arrêter au 2e tour du tableau principal, face au solide Dusan Lajovic (6-3, 6-3, 6-4). Mais le jeune Français (20 ans, 273e) tire beaucoup d'enseignements positifs sur son niveau de jeu.

"Quand on bat des joueurs dans le Top 100, en Challenger, on peut toujours se dire : 'il ne joue peut-être pas à fond', 'est-ce qu'il était venu là réellement pour jouer le tournoi, ou prendre une garantie, ou je ne sais quoi?'. Là, on sait que les joueurs sont tous à fond, on sait que tout le monde a envie de gagner, on sait qu’il y a beaucoup d'argent, beaucoup de points, beaucoup de prestige, explique-t-il. Déjà, gagner trois tours de qualification, c’était vraiment prouver quelque chose. Le premier tour, ce n'était vraiment que du bonus, parce que j'ai joué un adversaire dont le style de jeu me convenait bien (Cameron Norrie, ndlr), et j’ai fait un super match. Aujourd’hui, malgré le score, j'ai eu des petites occasions que je n'ai pas su saisir, par un manque de "lucidité", lié à la fatigue surtout. En fin de compte, l'ensemble du tournoi est vraiment positif. Cela montre que je peux peut-être essayer de jouer des tournois, des qualifications d'ATP où avant je n'avais pas forcément l'envie d’y aller. J’avais besoin de jouer des Challengers parce que je connaissais. Maintenant, vu les joueurs que j’affronte, je me dis que je suis capable, en ATP, de faire de meilleurs résultats."

Benchetrit va repartir de Roland-Garros avec 87 000 euros et 70 points ATP, très précieux pour sa carrière. Il va grimper d'environ 55 places au classement mondial.