Benchetrit: "Ça a quand même été dur"

Issu des qualifications, Elliot Benchetrit a surpris son monde en surclassant Cameron Norrie, ce mardi, au premier tour des Internationaux de France. Le jeune Niçois, 273e mondial, s’est imposé en trois sets secs face au Britannique, 49e à l’ATP (6-3, 6-0, 6-2). Avec, en apparence, un calme olympien.

"J'avais une tactique assez claire dès le début, ce qui m'a permis de rester assez calme pendant tout le match. Le premier jeu était assez stressant. Le fait d’être resté calme, d’avoir suivi ma tactique tout le match, ça a pu donner une impression de sérénité de l’extérieur, presque de facilité..." Pourtant l’intéressé l’assure: "Le score est peut-être sec, mais c'est vrai qu’à l’intérieur, comme sur tous les matches de qualif que j’ai joués, c’est beaucoup de concentration, d'énergie, de changement d'émotions qu’il faut aussi gérer."

Et d’ajouter: "Parfois on est frustré, on a envie de s’énerver mais en même temps, on se dit qu’on mène, donc il faut rester assez calme, ne pas le montrer à l’adversaire. Si vous posez la question à n’importe qui, il va vous dire: ‘Il a fait un super match, il ne s’est pas énervé’. Mais si vous la posez à mon moi intérieur, je dirai que ça a quand même été dur, un vrai combat, un match de tous les points !"