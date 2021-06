Petite inquiétude pour Ashleigh Barty, la n°1 mondiale et favorite de cette édition 2021 de Roland-Garros. L'Australienne avait abandonné en quarts de finale à Rome en raison d'une douleur à l'épaule et a fait savoir que tout allait bien désormais, mais cette fois c'est sa jambe gauche qui lui a causé du tort. La gagnante de l'édition 2019 a demandé l'intervention du kiné au début du troisième set de son match contre Bernarda Pera (70eme), qu'elle a finalement remporté 6-4, 3-6, 6-2. Barty a donc assuré l'essentiel, mais il faudra surveiller l'évolution de cette douleur lors de son deuxième tour jeudi. Elle a remporté un premier set marqué par cinq breaks, mais a perdu le deuxième en lâchant son service à 1-0 et en manquant sa seule occasion de débreak, à 5-3. Tout s'est donc joué dans la troisième manche, où la manipulation du kiné a visiblement fait du bien à Barty, qui a sauvé deux balles de break à 1-1 avant de prendre le service adverse à 3-2 et 5-2. Une bonne chose de faite pour la patronne du circuit WTA !

Kvitova forfait !



Victorieuse de la Belge Minnen au premier tour dimanche après avoir sauvé une balle de match, Petra Kvitova a annoncé son forfait pour son deuxième tour prévu contre Elena Vesnina mercredi. La Tchèque de 31 ans, 12eme mondiale, s'est blessée à la cheville. « C’est avec une grande déception que j’annonce mon forfait pour la suite de Roland-Garros. Pendant mes exercices d’après-match dimanche, je me suis blessée à la cheville. Malheureusement, après une IRM et une discussion avec mon équipe, j’ai pris la difficile décision qu’il serait imprudent de jouer. C’est vraiment pas de chance, mais je vais rester forte et faire de mon mieux pour récupérer avant la saison sur gazon », a écrit la double gagnante de Wimbledon sur ses réseaux sociaux.

Sakkari et Jabeur sans trembler



Maria Sakkari et Ons Jabeur seront bien au rendez-vous du deuxième tour de Roland-Garros. Programmées en première rotation, la n°17 et la n°25 mondiale se sont qualifiées en deux sets en battant respectivement Katarina Zavatska (129eme) et Yulia Putintseva (43eme). La Grecque s'est imposée 6-4, 6-1 en 1h28, malgré sept doubles-fautes et deux breaks concédés. Mais elle a réussi un break décisif à 5-4 dans le premier set, avant de dérouler dans le deuxième set en menant rapidement 5-0. Elle défiera au prochain tour l'Italienne Paolini. De son côté, Ons Jabeur l'a emporté 7-5, 6-2 en 1h20, dans un match où elle n'a réussi à sauver aucune des quatre balles de break que s'est procurée la Kazakhe. Menée 5-4 dans la première manche, la Tunisienne a réussi à enchaîner trois jeux de suite pour empocher le set, puis a poursuivi sur sa lancée en menant 5-0 dans la deuxième, avant de conclure un peu plus tard. Prochaine adversaire : l'Australienne Sharma.



ROLAND-GARROS (France, Grand Chelem, terre battue, 35 millions d'euros)

Tenante du titre : Iga Swiatek (POL)



1er tour

Barty (AUS, n°1) bat Pera (USA) : 6-4, 3-6, 6-2

Linette (POL) - Paquet (FRA, WC)

Sharma (AUS, WC) bat Bara (ROU, Q) : 7-6 (5), 6-2

Jabeur (TUN, n°25) bat Putintseva (KAZ) : 7-5, 6-2



Gauff (USA, n°24) - Krunic (SER, Q)

Q.Wang (CHN) - Hsieh (TAI)

Ferro (FRA) bat Liang (TAI, Q) : 6-1, 1-6, 6-4

Brady (USA, n°13) bat Sevastova (LET) : 6-3, 6-3



Ka.Pliskova (RTC, n°9) - Vekic (CRO)

Suarez Navarro (ESP) - Stephens (USA)

Lepchenko (USA, Q) - Zhang (CHN)

Petkovic (ALL) - Muchova (RTC, n°18)



Alexandrova (RUS, n°32) - V.Williams (USA)

Krejcikova (RTC) bat Kr.Pliskova (RTC) : 5-7, 6-4, 6-2

Li (USA) bat Gasparyan (RUS) : 6-0, 6-1

Svitolina (RUS, n°5) bat Babel (FRA, WC) : 6-2, 7-5



Kenin (USA, n°4) bat Ostapenko (LET) : 6-4, 4-6, 6-3

Baptiste (USA, Q) bat Blinkova (RUS) : 6-1, 6-4

Martincova (RTC) bat Jorovic (SER) : 6-3, 7-6 (6)

Zhu (CHN) - Pegula (USA, n°28)



Sakkari (GRE, n°17) bat Zavatska (UKR, Q) : 6-4, 6-1

Paolini (ITA) bat Voegele (SUI, Q) : 7-5, 6-1

Diyas (KAZ) bat Watson (GBR) : 6-4, 7-5

Mertens (BEL, n°14) bat Sanders (AUS, Q) : 6-4, 6-1



Kostyuk (UKR) bat Muguruza (ESP, n°12) : 6-1, 6-4

Zheng (CHN) - Sorribes Tormo (ESP)

Gracheva (RUS) bat Arruabarrena (ESP, Q) : 6-2, 6-3

Giorgi (ITA) bat Martic (CRO, n°22) : 6-2, 6-7 (5), 6-4



Kontaveit (EST, n°30) - Golubic (SUI)

Schmiedlova (SLQ, Q) - Mladenovic (FRA)

Peterson (SUE) bat Rogers (USA) : 6-7 (3), 7-6 (8), 6-2)

Swiatek (POL, n°8) bat Juvan (SLO) : 6-0, 7-5



S.Williams (USA, n°7) bat Begu (ROU) : 7-6 (6), 6-2

Buzarnescu (ROU) bat Rus (PBS) : 7-5, 7-5

Collins (USA) bat X.Wang (CHN, Q) : 6-2, 4-6, 6-4

Kalinina (UKR, Q) bat Kerber (ALL, n°26) : 6-2, 6-4



Rybakina (KAZ, n°21) bat Jacquemot (FRA, WC) : 6-4, 6-1

Hibino (JAP) bat Stojanovic (SER) : 7-6 (4), 6-2

Vesnina (RUS) bat Govortsova (BIE, LL) : 6-1, 6-0

Kvitova (RTC, n°11) bat Minnen (BEL, Q) : 6-7 (3), 7-6 (5), 6-1 >>> forfait pour le 2eme tour



Azarenka (BIE, n°15) bat Kuznetsova (RUS) : 6-4, 2-6, 6-3

Tauson (DAN) bat Gorgodze (GEO, Q) : 6-4, 6-2

Fernandez (CAN) bat Potapova (RUS) : 6-2, 6-1

Keys (USA, n°23) bat Dodin (FRA, WC) : 6-3, 3-6, 6-1



Pavlyuchenkova (RUS, n°31) bat McHale (USA) : 6-4, 6-0

Tomljanovic (AUS) bat Kozlova (UKR) : 6-2, 6-4

Sasnovich (BIE) bat Parry (FRA, WC) : 6-3, 3-6, 6-3

Sabalenka (BIE, n°3) bat Konjuh (CRO, Q) : 6-4, 6-3



Zidansek (SLO) bat Andreescu (CAN, n°6) : 6-7 (1), 7-6 (2), 9-7

Brengle (USA) bat Osorio Serrano (COL, Q) : 7-5, 6-4

Siniakova (RTC) bat Bouzkova (RTC) : 6-0, 4-6, 6-2

Kudermetova (RUS, n°29) bat Anisimova (USA) : 7-6 (5), 6-1



Cirstea (ROU) bat Konta (GBR, n°19) : 7-6 (5), 6-2

Trevisan (ITA) bat Van Uytvanck (BEL) : 7-5, 4-6, 6-4

Kasatkina (RUS) bat Doi (JAP) : 6-3, 5-7, 6-3

Bencic (SUI, n°10) bat Podoroska (ARG) : 6-0, 6-3



Hercog (SLO) bat Bertens (PBS, n°16) : 6-1, 3-6, 6-4

Garcia (FRA) bat Siegemund (ALL) : 6-3, 6-1

Tan (FRA, WC) bat Cornet (FRA) : 6-4, 6-4

Vondrousova (RTC, n°27) bat Kanepi (EST) : 4-6, 6-3, 6-0



Badosa (ESP, n°33) bat Davis (USA) : 6-2, 7-6 (3)

Kovinic (MNE) bat Burel (FRA, WC) : 6-3, 7-6 (8)

Bogdan (ROU) bat Cocciaretto (ITA, LL) : 6-1, 6-3

Osaka (JAP, n°2) bat Tig (ROU) : 6-4, 7-6 (6) >>> forfait pour le 2eme tour