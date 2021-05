Barty avec Swiatek, Osaka avec S.Williams

May 27, 2021 17:05 Comme chez les hommes, le tirage au sort du tableau féminin de Roland-Garros a placé dans la même partie de tableau la n°1 mondiale, Ashleigh Barty, et la tenante du titre, Iga Swiatek. Dans le bas du tableau, on retrouvera notamment Naomi Osaka, Serena Williams et Bianca Andreescu.