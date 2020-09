"On parle de 5 000 personnes, et pas seulement pour le court Philippe-Chatrier. C'est pour l'ensemble de l'aire, donc le Central et six ou huit courts autour. Et la capacité totale du site est bien plus grande que ça. La plupart des joueurs seront ravis de revoir des fans, d'interagir avec eux et d'entendre leurs encouragements. Je suis enceinte de six mois et je vais travailler là-bas. Je n'ai absolument pas peur, je me sens en sécurité. Tout ce qu'ils m'ont expliqué me semble très raisonnable et j'ai entièrement confiance. Nous n'aurons aucun contact avec les joueurs. Le seul, ce sera pour les interviews sur le court. Et même là, nous respecterons la distanciation physique. Comme à l'US Open, tout a été fait pour protéger au mieux les joueurs. Il n'y aura aucun contact avec le public."La lauréate de Wimbledon en 2013 (dernière gagnante française d'un tournoi du Grand Chelem): "Il y aura un marquage au sol pour que les gens ne se croisent jamais. Les gens seront séparés en tribunes, sauf s'ils sont de la même famille. L'organisation a complètement réorganisé le site, car ils ont beaucoup plus d'espace que d'habitude. Au vu de tout cet espace, 5 000 personnes, ce n'est rien. Les gens devront respecter cette distanciation physique, ils ne pourront pas stationner ensemble. Même s'il pleut et que les matchs sont interrompus, ils devront attendre à l'extérieur du stade. C'est interdit de rester à l'intérieur." Les qualifications ont débuté lundi, et les tableaux principaux doivent démarrer dimanche.