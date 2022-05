Badosa a jeté l'éponge face à Kudermetova

Paula Badosa decides not to go on.

Le tableau du simple dames a perdu une nouvelle tête d’affiche. Après Barbora Krejcikova dès le premier tour puis Maria Sakkari au deuxième, c’est Paula Badosa qui a quitté Roland-Garros à l’issue du troisième tour. L’Espagnole n’a pas pu défendre ses chances jusqu’au terme de son duel face à Veronika Kudermetova, tête de série numéro 29. Pourtant, la numéro 4 mondiale a pris le match par le bon bout avec le break dès le premier jeu puis quatre balles de double break manquées dans le troisième. C’est alors que Paula Badosa a commencé à connaître des difficultés. Concédant cinq jeux consécutifs face à une Veronika Kudermetova qui a converti deux de ses trois balles de break et en a sauvé une dans le cinquième jeu, la native de Manhattan a perdu le fil de la rencontre et a très vite fait appel au service médical du tournoi.Manipulée au niveau du genou droit, l’Espagnole a pu reprendre le jeu mais a fini par concéder le premier set sur un jeu blanc. Après avoir tenu la dragée haute à son adversaire pour son premier jeu au service, Paula Badosa s’est retrouvée breakée et menée deux jeux à un dans cette deuxième manche. Ne voulant sans doute pas aggraver cette blessure en vue de la saison sur gazon, la numéro 4 mondiale a jeté l’éponge et concédé la victoire à Veronika Kudermetova (6-3, 2-1 en 1h02’), qui s’assure de réaliser le meilleur parcours de sa carrière à Roland-Garros. La Russe affrontera pour une place en quarts de finale des Internationaux de France Madison Keys, tête de série numéro 22, ou Elena Rybakina, tête de série numéro 16.