Avec Djokovic, le Big Four au grand complet

Les quatre premiers joueurs de la hiérarchie mondiale présents dans le dernier carré des Internationaux de France, ce n’était plus arrivé depuis 2011, quand les Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic et Andy Murray s’étaient expliqués jusqu’aux portes de la finale. A l’échelle des quatre tournois du Grand Chelem dans leur ensemble, cette infaillibilité des géants n’est pas courue d’avance non plus puisqu’il faut remonter à l’Open d’Australie 2012 pour trouver trace d’une performance analogue. Avec les quatre mêmes acteurs.

Ce Roland-Garros 2019 est donc un cru d’exception pour ce qui est du parcours de ses patrons. Un combat des chefs qui tranche avec la fraîcheur d’un tableau féminin sens dessus dessous. Ce jeudi, après la qualification de l’Autrichien Dominic Thiem aux dépens du Russe Khachanov (6-2, 6-4, 6-2), Novak Djokovic à son tour a rempli son contrat, rejoignant les Rafael Nadal et Roger Federer déjà bien installés sur l’avant-dernier palier. Cela en se débarrassant aisément d’un Alexander Zverev qui, sur le papier pourtant, paraissait en mesure d’inquiéter le n°1 mondial.

Le "Nole Slam" toujours d’actualité

Bourreau du Serbe pour s’adjuger les ATP Finals en fin de saison dernière, le jeune Allemand de 22 ans avait également remporté le seul duel terrien entre les deux hommes jusqu’alors: la finale 2017 du Masters 1000 de Rome. L’espace d’un set, "Sascha" a bien fait illusion, chipant notamment le service de son vis-à-vis à 4-4 pour s’offrir une opportunité de conclure la première manche dans la foulée. En vain. Aussitôt débreaké, Alexander Zverev s’est effondré sur sa mise en jeu suivante, cédant l’acte initial sur une terrible double faute (7-5).

Dans les deux sets suivants, Novak Djokovic – d’une grande précision pour sa part dans l’échange - n’a eu qu’à cueillir son challenger. Breaké deux fois dans chacune de ces manches, le cinquième joueur ATP aura commis pas moins de 40 fautes directes dans cette rencontre pour faciliter la tâche d’un "Nole" finalement vainqueur en 2h09 (7-5, 6-2, 6-2). Un "Djoker" qui a désormais rendez-vous avec Dominic Thiem, sur la route d’un nouveau Grand Chelem à cheval sur deux années (Djokovic étant tenant du titre à Wimbledon, à l’US Open et à l’Open d’Australie). Pas forcément une sinécure puisque l’Autrichien a déjà battu deux fois le Serbe sur terre battue – ici même en 2017 et à Monte-Carlo l’an passé. Leur dernière opposition en date sur la surface ayant par ailleurs accouché d’une difficile victoire du n°1 mondial: 7-6, 7-6 en demi-finale du Masters 1000 de Madrid le mois dernier.