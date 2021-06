Aucun problème pour A.Zverev, fin de parcours pour Fognini

Alexander Zverev sera bien au rendez-vous des huitièmes de finale de Roland-Garros. L’Allemand, tête de série numéro 6 des Internationaux de France, n’a passé que deux petites heures sous le toit du Court Philippe-Chatrier, déployé pour la première fois de la quinzaine en raison de la pluie qui s’est invitée Porte d’Auteuil, pour venir à bout de Laslo Djere. Une rencontre qu’Alexander Zverev a démarré tambour battant, breakant deux fois le Serbe pour mener très vite quatre jeux à rien. Jamais inquiété sur son service, le sixième joueur mondial a tout d’abord manqué deux balles de set sur l’engagement du 55eme mondial avant de conclure le premier set sur un jeu blanc. L’entame de la deuxième manche a été la réponse du berger à la bergère avec Laslo Djere qui a breaké sur un jeu blanc d’entrée pour mener trois jeux à rien. Si Alexander Zverev a su effacer ce break de retard, l’Allemand a perdu une nouvelle fois son engagement pour être mené cinq jeux à deux. C’est alors que ce dernier a réalisé une « remontada », effaçant trois balles d’égalisation à une manche partout pour, à l’issue d’une série de cinq jeux remportés consécutivement, creuser l’écart dans cette rencontre. Le break d’entrée de troisième set aurait pu achever Laslo Djere mais le Serbe s’est battu et a eu, dans la foulée, trois balles de débreak dans un jeu interminable. Toutefois, plus solide, l’Allemand a résisté pour aller chercher le double break puis conclure la rencontre sur un jeu blanc (6-2, 7-5, 6-2 en 2h09’). Pour une place en quart de finale, Alexander Zverev devra en découdre avec Kei Nishikori. Le Japonais, pour sa part, n’aura pas passé plus d’une heure sur le court, profitant de l’abandon d’Henri Laaksonen, visiblement touché à la cuisse gauche, à l’entame de la deuxième manche (7-5, 0-0 en 54 minutes). Fognini quitte déjà Roland-Garros

Tête de série numéro 27, Fabio Fognini ne verra pas la deuxième semaine des Internationaux de France. L’Italien a, en effet, été éliminé dès le troisième tour par l’Argentin Federico Delbonis. Ce dernier, 51eme joueur mondial, a creusé l’écart dès l’entame des débats pour, avec deux breaks en poche, mener cinq jeux à un. La réaction de Fabio Fognini lui aura permis d’effacer un de ses deux jeux de service de retard mais c’est bien Federico Delbonis qui a eu le dernier mot à sa première balle de set. Plus accrocheur, l’Argentin a une nouvelle fois pris le service de son adversaire dès l’entame de la deuxième manche avant d’écarter trois balles de débreak. Si l’Italien a ensuite pu remporter son engagement, il a alors coulé, perdant quatre jeux consécutifs pour se retrouver mené deux manches à rien. Un seul break, dès le deuxième jeu, aura suffi à Federico Delbonis pour sceller le sort de cette rencontre. Manquant ensuite deux balles de double break puis une première balle de match sur le service de Fabio Fognini, le 51eme joueur mondial a conclu sur sa propre mise en jeu (6-4, 6-1, 6-3 en 2h08’). Casper Ruud, tête de série numéro 15, ou Alejandro Davidovich Fokina sera son adversaire en huitièmes de finale.