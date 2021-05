ATP : Tsonga devrait être prêt pour Lyon et Roland-Garros

« Jo se fout de ce que l'on pense, c'est un fou de tennis ! »

Finalement absent à Heilbronn, où il devait initialement disputer le Challenger allemand,sur les courts de l'Académie All In. Sauf nouveau contretemps ou pépin physique,, Heilbronn excepté. A savoiren profitant de l'Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes, qu'il avait remporté en 2017, pour peaufiner ses derniers réglages pour le tournoi de la Porte d'Auteuil. Les propos de son entraîneur Thierry Ascione, ce vendredi, chez nos confrères du site tennisactu, vont dans ce sens. « Jo travaille dur et fait des efforts pour retrouver un très bon niveau et se faire plaisir en gagnant des matchs. Il est dans un super état d’esprit, il est courageux, beaucoup auraient arrêté. Lui a encore envie de jouer et aime ça. Je pense qu’il peut être encore très performant », prévient Ascione au sujet de son protégé, éliminé d'entrée à Barcelone le mois dernier (par Gerasimov) avant de décider de différer son retour sur les courts. Une bonne idée, à en croire son coach, certain que son poulain pourrait encore en surprendre plus d'un. « Il est bien. C’est une force de la nature, c’est un champion ! »N'en déplaise aux détracteurs de l'ancien numéro 5 mondial, aujourd'hui 73eme au classement. « Très honnêtement, ça fait longtemps que l’on n’écoute plus les commentateurs sinon on serait déjà pendus je pense. Ou on aurait peut-être mis un contrat sur leur tête (rires) », se marre Ascione,« Avec la carrière de Jo, il s’en fout de ce que l’on pense. Il a tous les droits, il n’a rien demandé à personne, il fait ce qu’il veut (...) Quand je vois son sourire le matin à l’entraînement, c’est juste le jeu qui l’intéresse. Ce ne sont pas des grandes phrases. Il a encore envie de jouer. Comme Richard (Gasquet), comme Gilles (Simon), ce sont des passionnés du jeu. Ils aiment ça. Ils ne jouent pas pour l’argent, pas pour la gloire, pas pour arrêter quand ils le veulent, ils aiment jouer (...) Ce sont des fous de tennis. » Tellement fou que l'ancien leader de l'équipe de France, demi-finaliste à deux reprises à Roland-Garros (en 2013 et 2015)« Il veut juste jouer Roland-Garros et être capable de gagner des matchs. S’il peut en gagner trois, il ne se privera pas de le faire », assure ainsi son entraîneur pour tennisactu. « Qu'il puisse le jouer déjà », se reprend l'ancien 81eme mondial. Si cela n'a pas toujours été le cas, cette fois, c'est bien parti pour.