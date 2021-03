ATP : Thiem veut « battre Nadal sur le central » à Roland-Garros

Petit à petit, l'appétit grandit pour Dominic Thiem. Vainqueur de son premier titre en Grand Chelem à l'US Open en septembre 2020, en cinq sets contre l'Allemand Alexander Zverev (2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6), l'Autrichien veut désormais enchaîner à 27 ans. Finaliste à trois reprises, à Roland-Garros en 2018 et 219 contre Rafael Nadal et à l'Open d'Australie en 2020 contre Novak Djokovic, l'actuel 4eme mondial au classement ATP compte bien inscrire à nouveau son nom au palmarès d'un des quatre titres les plus prestigieux en tennis. Pour cela, Thiem mise visiblement plutôt sur une victoire Porte d'Auteuil, malgré l'outrageuse domination de Nadal, vainqueur 13 fois sur la terre battue parisienne. Il faut dire que le natif de Wiener Neustadt n'a pour le moment guère brillé à Wimbledon et a des résultats très inégaux à Melbourne et à Flushing Meadows. A l'inverse, l'Autrichien se régale en France, lui qui a au moins atteint les quarts de finale du tournoi à chaque fois depuis 2016, soit cinq éditions.

« Battre Nadal sur le court central de Roland-Garros »



C'est pour cela que Thiem a clairement affiché son ambition à ce sujet en conférence de presse. « Pour être honnête, l'objectif le plus important (en 2021) pour moi est Roland-Garros. C'est probablement de loin le tournoi dans lequel j'ai obtenu les meilleurs résultats. Si quelqu'un veut remporter Roland-Garros, y compris moi, il doit probablement éliminer Rafa (Nadal). Il a probablement accompli l'un des plus grands exploits de l'histoire. Je pense qu'il n'en a pas encore terminé. L'année dernière, il avait déjà 34 ans. Il a probablement disputé l'un de ses meilleurs Roland-Garros. Il est certainement l'homme à battre. C'est l'un des plus grands défis sportifs. Battre cet homme sur le court central de Roland-Garros. C'est pourquoi j'aimerais vraiment le faire quand il est encore là », a notamment confié l'Autrichien, face à la presse, avant d'affronter ce jeudi l'Espagnol Roberto Bautista-Agut pour une place dans le dernier carré à Doha, où il pourrait retrouver Andrey Rublev.