Andreescu se sort du piège et rejoint Bencic

O Canada 🇨🇦

Former world No.4 @Bandreescu_ overcomes qualifier Ysaline Bonaventure 3-6, 7-5, 6-0 to advance to the second round.#RolandGarros pic.twitter.com/st334eUzR3



— Roland-Garros (@rolandgarros) May 23, 2022

Andreescu a fait fi de la pluie

Bianca Andreescu est passée par toutes les émotions. Mais la Canadienne, victorieuse de l’US Open en 2019, est parvenue à prendre le dessus sur la qualifiée belge Ysaline Bonaventure et égale déjà sa meilleure performance à Roland-Garros. Pourtant, rien n’a été épargné à celle qui est retombée à la 72eme place mondiale. Après avoir pris d’entrée le service de son adversaire, Bianca Andreescu a baissé de pied et concédé quatre jeux consécutifs, non sans avoir eu deux nouvelles occasion de breaker la 168eme au classement WTA. Pas inquiétée outre mesure sur son service, Ysaline Bonaventure est allée chercher le premier set, convertissant sa troisième occasion de breaker. Sur sa lancée, la Belge a pris une nouvelle fois le service de Bianca Andreescu dès le début de la deuxième manche mais la Canadienne a répliqué dans la foulée… mais c’est une séquence de quatre breaks consécutifs qui s’est enclenchée sans qu’aucune des deux joueuses ne prenne l’ascendant.C’est au tout dernier moment que Bianca Andreescu a fini par prendre l’avantage puis, sur un dernier jeu blanc, égaliser à une manche partout. Désormais parfaitement lancée dans le match, la Canadienne a pris de haute lutte le service d’Ysaline Bonaventure avant de récidiver pour mener trois jeux à rien. C’est alors que la pluie s’est invitée sur la Porte d’Auteuil, provoquant une interruption du jeu longue de quasiment deux heures. Mais il en fallait plus pour faire sorti du match la 72eme mondiale. Reprenant sa marche en avant quand les bâches se sont effacées, Bianca Andreescu a remporté les trois derniers jeux du match pour sceller sa victoire (3-6, 7-5, 6-0 en 2h01’). La donne sera bien différente au deuxième tour de Internationaux de France, avec la tête de série numéro 14 Belinda Bencic qui sera sur son chemin.