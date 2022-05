Alcaraz - Korda, l’affiche du jour

A un point près et une faute directe d’Albert Ramos-Vinolas, Carlos Alcaraz serait peut-être déjà chez lui à se projeter sur la saison sur gazon. Mais le récent vainqueur du tournoi de Madrid a une nouvelle fois affiché de belles ressources mercredi pour renverser une situation mal embarquée face à son compatriote devant un public du court Simonne-Mathieu en furie. Ce combat long de 4h34 va venir gonfler un peu plus l’expérience déjà importante d’Alcaraz malgré ses 19 ans. « Je me sens à l'aise, quand je joue sur des grands stades, des grands matchs, en Grand Chelem ou ailleurs. Physiquement, je suis fort, et mentalement aussi, je suis solide. Je suis prêt pour jouer ce genre de match, dans ce genre d'environnement, dans ces situations, et pour ce genre de tournoi », a affirmé après cette rencontre l’Espagnol plein d’assurance. Alcaraz ne caché néanmoins pas que l’étiquette de futur numéro 1 mondial n’est parfois pas simple à porter : « C'est bien que les gens parlent de moi comme cela, que je vais être numéro 1. Mais bien sûr, cela me met la pression. J'essaye de ne pas y penser. »

Le précédent Monte-Carlo

Au prochain tour, Alcaraz a rendez-vous ce vendredi avec Sebastian Korda, un adversaire qui lui rappelle de mauvais souvenirs. Pas encore totalement remis de son titre à Miami, l’Espagnol avait rapidement enchainé sur le tournoi de Monte-Carlo. La transition rapide entre le dur et la terre battue avait été fatale à Alcaraz qui avait fini par céder face à l’Américain après tout de même un match accroché de plus de trois heures (7-6, 6-7, 6-3). Malgré le peu d'appétence en général pour les joueurs de sa nationalité sur cette surface , le fils de Petr Korda s’est affirmé comme un adversaire sérieux sur terre battue. Korda avait notamment à la surprise générale atteint les huitièmes de finale de Roland-Garros en 2020 (battu par Nadal) alors qu’il pointait à la 213eme place mondiale. C’est également sur ocre qu’il a remporté ce qui est pour l’instant le seul titre de sa carrière, à Parme l’année dernière. Programmé en session nocturne sur le court Philippe-Chatrier, cette affiche entre Alcaraz et Korda pourrait être la deuxième d’une longue série entre les deux joueurs.