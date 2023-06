Alcaraz concède ne pas s’être « bien préparé » pour la demie face à Djokovic

Carlos Alcaraz a encore à apprendre avant de dépasser les maîtres. En demi-finale du dernier Roland-Garros, le prodige espagnol a subi la loi de Novak Djokovic. Aussi surprenant que cela puisse paraître, le jeune tennisman de 20 ans a coulé physiquement face au Serbe, en se retrouvant perclus de crampes à partir du troisième set. Logiquement, Alcaraz s’est incliné face à « Nole », qui en profitera pour soulever son 23ème Grand Chelem et entrer dans l’histoire du tennis masculin. Au moment de revenir sur ce revers, l’Espagnol a surtout estimé avoir pêché mentalement, comme il l’a confié à L’Equipe.

« Le problème a été mental »

« Je me sens bien, je me sens mieux. Il n'y avait rien de grave. Les gens se sont inquiétés de me voir dans cet état, mais ça a simplement été le résultat de la tension à laquelle j'ai dû faire face pendant ce match, à la nervosité de jouer contre Djokovic en demi-finales. C'étaient des crampes dues au fait que jouer face à Djokovic exige de toi que tu donnes ton maximum. Mais j'ai récupéré, je me suis reposé comme je le devais. Au niveau mental. Physiquement, je me trouve à un super niveau. Je me considère comme un joueur qui a de bonnes qualités physiques. Le problème a été mental. Je ne me suis pas bien préparé au match, à ce qui m'attendait. Je me suis mis trop de stress, trop de pression. »