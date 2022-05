A.Zverev sort Alcaraz au terme d'une partie dingue et file en demies

La performance est de taille ! Ce mardi, l'Allemand Alexander Zverev, 3eme joueur mondial et tête de série n°3, s'est qualifié pour les demi-finales de Roland-Garros, sur terre battue, après sa victoire contre l'Espagnol Carlos Alcaraz, 6eme joueur mondial et tête de série n°6, en quatre manches (6-4, 6-4, 4-6, 7-6 (7)) et 3h21 de jeu. Dans la première manche, l'Espagnol a obtenu une balle de break d'entrée, avant de perdre son service à 2-2, malgré une première balle sauvée. L'Allemand n'a ensuite plus eu qu'à conclure (6-4). Dans la deuxième manche, Carlos Alcaraz s'est à nouveau procuré le premier une balle de break, cette fois à 2-1. A 3-3, le moins bien classé des deux a de nouveau été breaké, malgré, là encore, une première balle sauvée. Fort de cet avantage toujours en poche, Alexander Zverev a ensuite conclu, cette fois à sa troisième opportunité (6-4), pour mener alors déjà deux manches à zéro. Dans la troisième manche, le mieux classé des deux s'est donc loupé. Si les deux hommes ont fait jeu égal pendant les huit premiers jeux, à 4-4, le 3eme joueur mondial s'est procuré une balle de break, mais sans parvenir à ses fins. Dans la foulée, la tête de série numéro trois a même cédé son service, pour voir son adversaire d'un soir recoller à une manche à deux (6-4).

Grand première pour A.Zverev

Enfin, dans la quatrième et dernière manche, les deux joueurs se sont à nouveau neutralisés, à nouveau pendant les huit premiers jeux. Cette fois, l'Allemand s'est ensuite procuré deux balles de break et il a ainsi su convertir la dernière. Au moment de servir pour le gain du match, Alexander Zverev n'a pas su confirmer, et s'est même fait débreaker, malgré une première balle sauvée. Les deux hommes ont ensuite été jusqu'au tie-break. Si Carlos Alcaraz a obtenu une balle de set, il n'a pas su avoir le dernier mot. Tout comme Alexander Zverev sur sa première balle de match, mais pas sur sa seconde (7-6 (7)). Comme lors de l'édition 2021 de l'US Open, Carlos Alcaraz s'arrête donc en quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem, lui qui n'avait pas pu faire mieux qu'un troisième tour, l'an passé, à Roland-Garros. L'Espagnol, qui restait sur deux titres consécutifs, du côté de Barcelone puis à Madrid, voit donc sa série de quatorze victoires de rang s'arrêter net. De son côté, déjà demi-finaliste l'an passé, Alexander Zverev, qui s'offre, pour la première fois, un joueur du Top 10 en Grand Chelem, rejoint donc une nouvelle fois le dernier carré du côté de la Porte d'Auteuil. L'année dernière, l'Allemand avait chuté contre le Grec Stefanos Tsitsipas, cette fois, son prochain adversaire sera le Serbe Novak Djokovic, numéro un mondial et tête de série n°1, ou l'Espagnol Rafael Nadal, 5eme joueur mondial et tête de série n°5.