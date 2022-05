A.Zverev sauve une balle de match et passe au troisième tour

Dans un match complètement fou et en sauvant une balle de match, @AlexZverev se qualifie pour le troisième tour.

Il s'impose 2/6, 4/6, 6/1, 6/2, 7/5 face au vaillant 🇦🇷 Sebastian Baez. #RolandGarros pic.twitter.com/iduHjiYYws

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 25, 2022

A.Zverev a sauvé une balle de match avant de l’emporter

Alexander Zverev n’est pas passé loin d’une énorme désillusion. L’Allemand, tête de série numéro 3 des Internationaux de France, a vu de très près l’élimination lors de son duel avec Sebastian Baez. L’Argentin, 36eme mondial, a mis en grande difficulté Alexander Zverev, qui a perdu son service dès le premier jeu. Dans l’incapacité de trouver une faille dans le jeu de son adversaire, le numéro 3 mondial a ouvert la porte à Sebastian Baez, qui n’a pas tremblé au moment de prendre un deuxième break d’avance pour mener quatre jeux à un puis remporter sans coup férir le premier set. Absolument pas entré dans le match, Alexander Zverev est totalement passé à côté de l’entame de la deuxième manche, se retrouvant très vite mené quatre jeux à rien avec un double break de retard. L’Allemand a tenté de réagir mais n’a pu qu’effacer un de ses deux jeux de service perdus précédemment. Comme dans un rêve, Sebastian Baez a mené deux manches à rien face au troisième joueur mondial après un peu moins d’une heure et demie de jeu. Mais il fallait s’attendre à ce qu’Alexander Zverev ne baisse pas les bras.Dès l’entame du troisième set, l’Allemand a tapé du poing sur la table et converti sa première balle de break pour mener trois jeux à rien. Un avantage que la tête de série numéro 3 à Roland-Garros a défendu bec et ongles avant de le conforter. Menant alors cinq jeux à un, Alexander Zverev a sauvé une balle de débreak avant de conclure à sa troisième balle de set. Dépassé, Sebastian Baez a vu les jeux défiler et s’est retrouvé mené cinq jeux à un dans la quatrième manche sans avoir eu la moindre occasion de répondre au coup d’accélérateur de son adversaire. Après avoir écarté une balle d’égalisation à deux manches partout puis manqué une balle de débreak, l’Argentin n’a pas pu résister et a été contraint de disputer un cinquième set. Une ultime manche d’abord équilibée avant que Sebastian Baez ne prenne le service d’Alexander Zverev pour mener quatre jeux à deux. Ce à quoi l’Allemand a immédiatement réagi pour revenir à quatre jeux partout. Le dixième jeu a été un tournant car l’Argentin a eu une balle de match sur le service du numéro 3 mondial. Ce dernier l’a effacé avant d’aller chercher un break décisif. A sa première opportunité, Alexander Zverev a mis un terme à un match qui a longtemps tourné en faveur de son adversaire (2-6, 4-6, 6-1, 6-2, 7-5 en 3h39’). Brandon Nakashima défiera l'Allemand au troisième tour après sa victoire en trois manches sur Tallon Griekspoor (7-6, 6-4, 6-2 en 2h14').