A.Zverev l'emporte face à Nakashima

A.Zverev loin d’être serein

Après avoir été mis en difficulté par Sebastian Baez, Alexander Zverev n’a pas dissipé tous les doutes. Tête de série numéro 3, l’Allemand s’est qualifié pour les huitièmes de finale à Roland-Garros mais a dû s’employer pour venir à bout de Brandon Nakashima. L’Américain, 75eme mondial, a su mettre en difficulté Alexander Zverev, qui a dû écarter deux balles de break dès son premier jeu de service. Le numéro 3 mondial a alors eu bien du mal à mettre son adversaire sur le reculoir et n’a pas su tirer parti de sa seule balle de break, obtenue dans le neuvième jeu. Fort logiquement, un jeu décisif est venu conclure ce premier set accroché et a té à sens unique. En effet, si Brandon Nakashima a remporté le premier point sur le service d’Alexander Zverev, ce dernier a su conclure par le gain de cinq échanges consécutifs pour empocher ce premier set. L’Allemand a mieux démarré la deuxième manche, parvenant à réaliser le break dès le quatrième jeu pour le confirmer malgré deux balles de débreak.Menant alors quatre jeux à un, le numéro 3 mondial a déroulé pour creuser l’écart sur son propre engagement. Alexander Zverev a très vite fait un pas vers la victoire. Après avoir manqué une balle de break d’entrée de troisième set, l’Allemand est parvenu à ses fins pour mener trois jeux à deux. Mais Brandon Nakashima a alors profité d’un moment d’absence de son adversaire pour revenir immédiatement à hauteur. Se neutralisant une nouvelle fois, les deux joueurs ont dû disputer un nouveau jeu décisif. L’Américain a démarré fort pour mener trois points à un. Alexander Zverev a alors réagi pour revenir et, remportant les trois derniers points, se sortir d’un mauvais pas (7-6, 6-3, 7-6 en 2h51’). Pour une place en quarts de finale, l’Allemand retrouvera la surprise Bernabe Zapata Miralles. L’Espagnol, issu des qualifications, a éliminé la tête de série numéro 23 John Isner en cinq manches (6-4, 3-6, 6-4, 6-7, 6-3 en 3h31’).