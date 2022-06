33eme victoire de suite et dernier carré pour Swiatek

Pegula a tout tenté, Swiatek a contrôlé

Qui va pouvoir stopper Iga Swiatek ? La numéro 1 mondiale, immense favorite de Roland-Garros avant la quinzaine, s’est qualifiée quasiment sans heurts pour les demi-finales Porte d’Auteuil aux dépens de Jessica Pegula. Mais si la Polonaise a pris d’entrée le service de l’Américaine, elle a très vite montré des signes de nervosité et un certain manque de précision dans son jeu. Jessica Pegula n’a pas manqué l’occasion d’aller prendre le service de la tête de série numéro 1 du tournoi pour revenir immédiatement à un jeu partout. Toutefois, si la 11eme mondiale a su rivalise pendant les trois jeux suivants, Iga Swiatek n’a pas tardé à tout remettre en place dans son jeu pour reprendre sa marche en avant dans l’édition 2022 des Internationaux de France. En effet, un jeu de service remporté blanc a lancé la Polonaise qui, après avoir pris le service de Jessica Pegula pour prendre l’avantage, ne s’est pas arrêtée en si bon chemin. C’est sur l’engagement de l’Américaine qu’Iga Swiatek est allée conclure le premier set.L’entame de la deuxième manche a vu Jessica Pegula parvenir de nouveau à faire reculer la Polonaise. Le résultat a été une balle de break pour l’Américaine dans le troisième jeu. Une opportunité que cette dernière n’a pas su convertir et qui a permis à son adversaire de se relancer. Dans la foulée, Iga Swiatek a apposé un peu plus sa marque à ce quart de finale de Roland-Garros en breakant Jessica Pegula afin de mener quatre jeux à un. Une rencontre dont l’issue ne faisait alors plus de doute mais la tête de série numéro 11, joueuse la mieux classée encore en lice mis-à-part Iga Swiatek, a tout essayé pour rester dans le match. A trois reprises, l’Américaine a écarté une balle de match sur son service. Toutefois, à la quatrième tentative, une attaque long de ligne de la Polonaise a mis un terme au suspense (6-3, 6-2 en 1h31’). Une 33eme victoire consécutive qui ouvre pour la deuxième fois les portes des demi-finales des Internationaux de France à Iga Swiatek. Charge désormais à Daria Kasatkina de tenter sa chance ce jeudi face à une joueuse toujours plus intouchable.