1/9, le terrible bilan des Américains

Il est loin le temps où les Américains dominaient outrageusement la planète tennis. Malgré une jeune génération prometteuse, les joueurs U.S. ont réalisé un terrible 1/9 lors du 1er tour. C'est en effet déjà terminé pour Frances Tiafoe, Tommy Paul, Mackenzie McDonald et Reilly Opelka, ainsi que pour les plus anciens Steve Johnson, Tennys Sandgren, Denis Kudla et Bradley Klahn. En l'absence de John Isner (10e mondial), seul le stakhanoviste Taylor Fritz, qui dispute son huitième tournoi sur terre battue en huit semaines, a gagné son match, contre l'Australien Bernard Tomic (6-1, 6-4, 6-1).