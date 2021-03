Brak et Bruce Grannec ont eu le plaisir de recevoir Dany Polònio, nouveau coach FIFA chez Grizi eSport le club de Mino et Rafsou ! On reviendra avec lui sur sa signature et son parcours depuis 2004 ! Également l'Humeur de Quento sur la nouvelle meta sur FIFA : la défense à 5 sans défenseur central et toutes les news de la semaine !