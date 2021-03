Pro D2 : Vannes enchaîne et reste leader

PRO D2 / 22EME JOURNEE

Jeudi 4 mars 2021

Vendredi 5 mars 2021



18h45 : Valence-Romans - Biarritz

19h00 : Provence Rugby - Soyaux-Angoulême

19h00 : Carcassonne - Aurillac

19h00 : Montauban - Béziers

19h00 : Rouen - Nevers

Dimanche 7 mars 2021

Vannes est un solide leader. Il l'a encore prouvé jeudi soir en match avancé de la 22eme journée en se mettant à l'abri d'un éventuel retour de l'un de ses deux poursuivants et autres prétendants au titre Perpignan et Oyonnax, qui s'affrontent également jeudi soir dans le choc de la semaine en Pro D2. Une semaine après avoir corrigé Soyaux-Angoulême en déplacement (38-6),Les Bretons, qui n'ont toujours perdu qu'un seul match en 2021 (16-14 contre Biarritz le 14 janvier dernier), ont ajouté cinq points à leur compteur enUn 17eme succès qui permet aux Vannetais de conserver la première place au moins une semaine de plus en attendant leur prochaine sortie, à Montauban.Avec trois essais inscrits dès la première mi-temps, jeudi soir face au Stade Montois, par Symons, Bruni et Leafa,Vannes semblait même parti pour s'imposer plus largement encore face au mal classé. Toutefois, la fin de match au courage de Mont-de-Marsan, récompensée par le deuxième essai des Montois dans cette partie (Rey avait marqué le premier, Raphaël le second, à la 80eme) a rendu l'addition moins salée. A l'aller déjà, Vannes avait pris le dessus sur le Stade Montois. Rebelotte jeudi pour les Bretons, de nouveau solidement installés aux commandes.- Mont-de-Marsan : 33-20Oyonnax - Perpignan15h00 : Grenoble - Colomiers