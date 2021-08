Pro D2 - Provence Rugby : Reggiardo se veut ambitieux et modeste

« L’objectif sportif sera de se rapprocher du top 6 »

Mal en point en mars dernier avant l'arrivée de Mauricio Reggiardo, Provence Rugby a depuis retrouvé des couleurs pour se maintenir en Pro D2. «Et, quand vous arrivez à survivre à cela, vous êtes largement capables de relativiser beaucoup de choses ensuite. Vous avez acquis plus de mental, plus de cohésion. L’ensemble du club s’est retrouvé, s’est soudé pour se sortir de ce moment très difficile. Et, croyez-moi, on n’a vraiment pas envie de vivre deux fois ce genre de saison. On est prêt à faire beaucoup plus d’efforts individuels et collectifs. Et puis, aussi, je dois dire que ça a été une excellente piqûre de rappel concernant l’humilité ! (...) Je veux que les joueurs soient fiers d’évoluer dans cette équipe !», a notamment expliqué l'ancien pilier argentin au Midi Olympique.« J’ai appris à n’être jamais prétentieux en rugby !On a essayé d’étoffer le staff technique, on va impliquer davantage les espoirs dans notre façon de faire. Ces derniers s’entraîneront deux fois par semaine avec nous. C’est une évolution dans le club car on veut se donner les moyens de nos ambitions, a par la suite confié Reggiardo, au sujet des ambitieux du club en 2021-22.Ensuite, nous verrons bien, l’appétit vient en mangeant. Mais, vous savez, j’ai toujours eu un côté très respectueux de nos adversaires et à la vue de notre saison passée et de nos résultats, je répète qu’il faut surtout rester humble ! » Prochain gros rendez-vous pour les Aixois, le 27 août prochain à Colomiers pour un beau test pour débuter la nouvelle saison de Pro D2.