Pro D2 : Perpignan reprend les commandes et décroche son billet pour les demi-finales

PRO D2 / 27EME JOURNEE

Jeudi 15 avril 2021

Vendredi 16 avril 2021

Entre Vannes et Perpignan, le chassé croisé continue. Au soir de la 26eme journée, le week-end dernier, la large victoire des Bretons à domicile contre Colomiers tandis que les Catalans avaient souffert pour s'imposer à Aimé-Giral face à Biarritz (29-27) avait remis Vannes aux commandes.En attendant la nouvelle sortie des Vannetais à domicile, vendredi soir contre Rouen,Comme face aux Biarrots lors de la dernière journée,Grâce à des essais de Plazy (9eme) et Espeut (16eme), les Biterrois ont même fait comprendre d'entrée aux Catalans qu'ils allaient devoir batailler pour ajouter une nouvelle victoire à leur compteur.Pujol, auteur du seul essai perpignanais jeudi, avait parfaitement reçu le message. Il a un temps pensé sonner la révolte, mais c'est en réalitésur la pelouse de Zenon, expulsé à cinq minutes de la sirène, et de ses coéquipiers. Pas de bonus à l'arrivée pour Perpignan mais l'assurance de disputer les demi-finales, de surcroît à domicile. Un peu plus tôt,et cet essai de Blanc à neuf minutes du terme. Les Oyomen et Yohan Le Bourhis, encore décisif, solidement installés dans le Top 6 après ce succès, recollent au passage à Colomiers, quatrième, et se rapprochent un peu plus encore d'un billet pour les barrages.Nevers -: 15-20Béziers -: 14-1918h45 : Mont-de-Marsan - Biarritz19h00 : Colomiers - Montauban19h00 : Provence Rugby - Carcassonne19h00 : Vannes - Rouen19h00 : Aurillac - Soyaux-Angoulême19h00 : Valence - Grenoble