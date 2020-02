Pro D2 : Perpignan fait tomber Biarritz

L'USAP en tête en attendant les autres matchs



#PROD2 #BOUSAP | J21

80' | ⏱ C'est terminé entre le @BOPBweb et l' @usap_officiel ! Les Catalans viennent de frapper un grand coup dans une journée qui s'annonce déjà riche en suspense ! 😮👇 pic.twitter.com/4cF8jWmpoN

— Rugby PRO D2 (@rugbyprod2) February 20, 2020

PRO D2 - 21EME JOURNEE

Jeudi 20 février 2020

Vendredi 21 février 2020

Dimanche 23 février 2020

Il ne reste plus qu'une seule équipe invaincue sur sa pelouse, et il s'agit de Perpignan. En déplacement jeudi soir à Biarritz, l'autre formation à pouvoir se vanter avant cette journée d'avoir tout gagné chez elle,Rapidement devant au tableau d'affichage grâce à une pénalité de Bousquet, Perpignan a longtemps fait la course en tête sur le terrain biarrot. Toutefois, à la pause, seuls les buteurs s'étaient fait remarquer et avec seulement deux points d'avance (12-10), la victoire perpignanaise était encore loin d'être acquise. Elle n'est même devenue que poussière dès la reprise, après qu'un essai transformé d'Armitage a permis à Biarritz de passer devant pour la première fois de la partie.L'USAP, touchée mais pas du tout coulée, ne s'en est pas souciée et a repris tout de suite les devants, grâce au premier essai des Catalans, signé Pujol. Un essai là aussi transformé qui allait s'avérer être celui de la victoire pour les visiteurs. Peyresblanques, en fin de match sur un essai qui n'aurait pas dû être validé (le ballon, relâché par le joueur, avait touché la cuisse d'un Perpignanais avant que Peyresblanques n'aplatisse), a bien ramené le BO à quatre points, mais pas moins. Bernard, qui avait fait preuve d'efficacité juste là, a en effet manqué une transformation pourtant capitale, dans la mesure où elle aurait pu permettre aux Basques de revenir à deux points uniquement et donc de pouvoir arracher la victoire sur un drop ou une pénalité. Or, il fallait impérativement un essai à Biarritz, et il n'est jamais venu. A l'arrivée, c'est donc Perpignan, de nouveau leader provisoire, qui a stoppé la belle série de Biarritz à Aguiléra et prend de nouveau provisoirement les commandes du classement.Biarritz -: 18-2220h00 : Aurillac - Vannes20h00 : Mont-de-Marsan - Colomiers20h00 : Nevers - Carcassonne20h00 : Rouen - Soyaux-Angoulême20h00 : Valence-Romans - Provence Rugby20h45 : Montauban - Grenoble14h25 : Oyonnax - Béziers