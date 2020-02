Pro D2 : Perpignan et Colomiers s'envolent

Vannes enfonce Valence Romans



PRO D2 - 22EME JOURNEE

Jeudi 27 février 2020

Vendredi 28 février 2020

Dimanche 1er mars 2020

Perpignan et Colomiers n'ont pas laissé passer l'occasion. Le troisième Grenoble ayant connu un nouveau coup d'arrêt, jeudi à domicile contre Biarritz (13-13) en ouverture de la 22eme journée de Pro D2, l'USAP comme son dauphin avaient la possibilité de prendre leurs distances avec les Isérois en cas de succès vendredi soir. Un message parfaitement reçu par les Catalans.Colomiers a connu beaucoup plus de difficultés pourAccroché à la pause par le quatrième du classement (6-6), les Columérins pensaient avoir fait le plus dur en seconde mi-temps, lorsque Pirlet a inscrit leur seul essai de la soirée, mais les Oyomen n'ont jamais lâché, au point de finir par trouver récompense à leurs efforts après la sirène sur un essai de MacDonald. Il était temps que la rencontre se terminer pour Colomiers, toujours deuxième avec le même nombre de points (72) que Perpignan. Pour Valence Romans, c'est la saison tout court qui ferait bien de s'arrêter au plus vite.Grenoble - Biarritz : 13-13- Aurillac : 40-10- Mont-de-Marsan : 55-17- Montauban : 23-14- Rouen : 57-12- Valence Romans : 47-21- Oyonnax : 22-1214h25 : Soyaux Angoulême - Nevers