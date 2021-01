Pro D2 : Perpignan a pris sa revanche, Grenoble s'est réveillé trop tard

La revanche mais pas le bonus pour Perpignan



PRO D2 / 17EME JOURNEE

Jeudi 21 janvier 2021

Vendredi 22 janvier 2021

Samedi 23 janvier 2021

Dimanche 24 janvier 2021

Perpignan s'est vengé.dans l'un des deux matchs avancés de la 17eme journée de Pro D2. Sur sa pelouse du stade Aimé-Giral, le club catalan a nettement surclassé (28-12) son adversaire du soir et concurrent direct au classement. Seul bémol :Dominateur, Perpignan avait attendu 20 minutes de jeu avant de matérialiser sa maîtrise, sur un essai de George Tilsley. La machine perpignanaise était lancée et cinq minutes plus tard, Afusipa Taumoepeau se jouait à son tour de la défense du 4eme du classement, cueilli à froid ensuite au retour des vestiaires par le talonneur de l'USAP Seilala Lam, auteur du troisième essai du match.Perpignan menait alors 19-0, puis 28-0 juste avant l'heure de jeu, cette fois grâce à son autre talonneur Lucas Velarte. Une soirée parfaite pour le premier du championnat qui avait tout d'idyllique jusqu'à ce que Colomiers se décide enfin à réagir. Un sursaut d'abord récompensé par un essai de pénalité, puis un autre, de Macovei dans les arrêts de jeu, venu priver l'USAP du bonus offensif. Perpignant conserve toutefois huit points d'avance sur Vannes au classement. Dans l'autre match avancé de la soirée, Rouen était lui aussi parti pour atomiser Grenoble avant que le FCG ne relève la tête, en seconde mi-temps. Certes, les deux essais en six minutes dès le début de la seconde mi-temps de Martel et Nagusa ont redonné espoir aux Isérois, mais pas davantage (victoire 26-14 des Rouennais). Et l'ancien pensionnaire de Top 14 peut regretter d'avoir réagi aussi tardivement.- Grenoble : 26-14- Colomiers : 28-1219h00 : Aix-en-Provence - Valence19h00 : Soyaux-Angoulême - Nevers19h00 : Mont-de-Marsan - Aurillac19h00 : Oyonnax - Carcassonne21h00 : Biarritz - Montauban14h15 : Béziers - Vannes