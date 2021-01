Pro D2 : Oyonnax retrouve le sourire, Nevers dans la douleur

Oyonnax retrouve le sourire



#PROD2 - J17

PRO D2 / 17EME JOURNEE

Jeudi 21 janvier 2021

Vendredi 22 janvier 2021

Samedi 23 janvier 2021

Dimanche 24 janvier 2021

Les deux prétendants à la montée en Top 14 ont vécu une soirée bien différente, vendredi lors de la suite de la 17eme journée de Pro D2. Les Oyomen, de retour sur le podium en attendant le résultat de Biarritz contre Montauban samedi, n'ont fait qu'une bouchée sur leur pelouse (30-6) de l'avant-dernier du classement Carcassonne. L'USON, de son côté, s'est fait peur sur la pelouse de la lanterne rouge Soyaux-Angoulême avant de relever la tête et de terminer très fort pour finalement l'emporter à l'arraché (16-13) après avoir inversé complètement la situation. A la mi-temps, c'est en effet le dernier du championnat et ses quatre victoires uniquement depuis le début de la saison qui semblait en passe de signer l'un des exploits de ce début de week-end. Grâce notamment à un essai marqué d'entrée par Kamilieni, les Charentais menaient ainsi 10-3 à la pause. De quoi visiblement agacer profondément les Nivernais, de retour des vestiaires avec l'envie de très vite se remettre dans le bon sens.Auteur du seul essai de son équipe dans ce match, Le Gal le premier a matérialisé ces nouvelles intentions de Nevers, revenu d'abord à hauteur et qui a profité de deux pénalités en fin de match de Cazenave pour se sortir définitivement des griffes de Soyaux-Angoulême et s'éviter de la sorte une grosse désillusion. Oyonnax, au contraire, a tout fait pour pouvoir dérouler tranquillement contre Carcassonne et, contre Montauban, Grenoble, Biarritz et Perpignan. Après deux pénalités de Le Bourhis, Cassang, auteur du premier essai des Oyomen vendredi, a permis aux siens de voir venir avec encore davantage de sérénité. La pénalité en tout début de seconde mi-temps de Meret pour les visiteurs est presque passé inaperçue, et Oyonnax est reparti de plus belle, avec notamment pour récompense un deuxième essai, signé cette fois de Geledan. Aix-en-Provence et Mont-de-Marsan l'ont eux aussi emporté à domicile vendredi. Le premier a disposé aisément de Valence-Romans (28-13). Les Montois, de leur côté, ont connu beaucoup plus de difficultés pour résister à Aurillac (12-9).- Grenoble : 26-14- Colomiers : 28-12- Valence : 28-13Soyaux-Angoulême -: 13-16- Aurillac : 12-9- Carcassonne : 30-621h00 : Biarritz - Montauban14h15 : Béziers - Vannes