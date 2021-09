Pro D2 - Nevers : Ambadiang accuse un joueur de Provence Rugby de lui avoir proféré des insultes racistes

📄 Communiqué du clubhttps://t.co/ZOkHBxeMEE

Des sanctions attendues

La deuxième journée de Pro D2 restera l’un des faits marquants de ce week-end de rugby. Non pas pour des raisons sportives mais pour les insultes racistes dont aurait été victime l’ailier de Nevers, Christian Ambadiang (22 ans), sur la pelouse de Provence Rugby vendredi. Au lendemain de la victoire aixoise (26-23), le joueur camerounais a publié un long message sur Instagram pour dénoncer les propos discriminatoires d’un adversaire à son encontre. «. Et pour lui de me dire plus tard que c'était dans le feu de l'action », révèle-t-il. Plusieurs dizaines de lignes de texte dans lesquelles il fait passer un sérieux message aux instances du rugby, dans le but de faire bouger les choses.« Le pire, c'est que les personnes (les arbitres) qui sont censées être à l'affût de ce genre de comportement ont tendance à fermer les yeux », martèle Ambadiang. Ce dernier ne se considérant pas comme « une grande personnalité des médias sociaux », il j'espère que son message « atteindra les bonnes personnes ». Pour ce faire, il a mentionné dans son texte le compte officiel de la Ligue National de Rugby (LNR) et de la Pro D2. Et ces accusations font déjà réagir puisque Provence Rugby a publié en début d’après-midi un communiqué pour condamner le comportement de son joueur, dont l’identité n’est pas révélée. « Malgré les excuses de ce dernier (le joueur de Provence Rugby), et son comportement irréprochable depuis son arrivée au club, ceci est inacceptable.. » Christian Ambadiang voulait être entendu, c’est chose faite.